Peugeot Django Classic Gen 2026 gây chú ý với giá mềm, trang bị cao cấp, nhắm thẳng nhu cầu đi lại đô thị hiện đại

Sự cạnh tranh trong thị trường xe tay ga cỡ nhỏ ngày càng trở nên khốc liệt, đòi hỏi các hãng sản xuất phải liên tục nâng cấp cả về thiết kế lẫn công nghệ. Gần đây, thương hiệu Peugeot đã chính thức tung ra mẫu xe tay ga Django Classic Gen phiên bản 2026 với mức giá tham khảo 16.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 64,7 triệu đồng).

Được phát triển trên nền tảng liên doanh, chiếc xe này nhắm thẳng vào tệp khách hàng có nhu cầu di chuyển hàng ngày trong không gian đô thị chật hẹp. Điểm đáng nói là việc nhà sản xuất đã trang bị cho mẫu xe này một cấu hình vượt tầm phân khúc: động cơ 150cc làm mát bằng dung dịch, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và màn hình TFT. Đặt giữa muôn vàn lựa chọn xe tay ga cổ điển hiện nay, bảng thông số kỹ thuật này thực sự là một lợi thế cạnh tranh áp đảo.

Xét về tổng thể thiết kế, mẫu xe mang đậm phong cách Pháp sở hữu các số đo kích thước khá lý tưởng cho việc luồn lách trên phố. Chiều dài tổng thể của xe đạt 1.925 mm, chiều rộng 710 mm cùng chiều cao yên ở mức 780 mm.

Với trọng lượng chỉ 146 kg, người dùng có thể dễ dàng dắt bộ và xoay xở trong những bãi đỗ xe đông đúc. Nhà sản xuất đã hào phóng trang bị bộ lốp hàng hiệu Michelin với kích thước 120/70-12 cho cả bánh trước và bánh sau, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim nhôm đúc chắc chắn.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa cung cấp khả năng chiếu sáng tối ưu. Yên xe được thiết kế rộng rãi, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và hành khách phía sau. Với bình xăng dung tích 8,5 lít và yêu cầu sử dụng xăng 92 trở lên, chiếc xe hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu đi lại suốt cả tuần trong thành phố mà không cần phải ghé thăm trạm xăng thường xuyên.

Thiết kế ngoại hình đậm chất Pháp, kích thước gọn gàng, trang bị lốp Michelin 12 inch, đèn full LED và bình xăng 8,5 lít đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày.

Ẩn sau lớp vỏ bọc mang hơi hướng hoài cổ là một hệ thống động cơ được tinh chỉnh sắc nét. Chiếc xe sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 149.6cc, sử dụng công nghệ SOHC 4 van và được làm mát bằng dung dịch. Mặc dù tỷ số nén khá cao ở mức 12:1, cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 10,8 kW tại dải vòng tua 7.500 vòng/phút.

Đáng chú ý, mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm đạt được từ rất sớm, chỉ ở mức 5.500 vòng/phút. Việc thiết lập nền tảng mô-men xoắn tối ưu ở dải vòng tua thấp giúp chiếc xe có khả năng bứt tốc vô cùng linh hoạt. Tại các ngã tư đèn tín hiệu, người lái chỉ cần vặn nhẹ khoảng một phần ba tay ga là xe đã có thể vọt lên nhẹ nhàng. Hệ thống truyền động bằng dây đai CVT kết hợp cùng ly hợp ly tâm khô mang đến trải nghiệm vận hành trơn tru, loại bỏ hoàn toàn những thao tác sang số phức tạp.

Động cơ 149.6cc làm mát bằng dung dịch, 4 van SOHC, sản sinh công suất 10,8 kW và mô-men xoắn 13,8 Nm, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng ở dải vòng tua thấp.

Không dừng lại ở sức mạnh cơ khí, những công nghệ thông minh hỗ trợ người lái mới là điểm sáng giá nhất. Bảng đồng hồ TFT hiện đại không chỉ cung cấp thông số rõ nét mà còn tích hợp tính năng kết nối điện thoại thông minh, cho phép phản chiếu trực tiếp hệ thống bản đồ dẫn đường lên màn hình. Hệ thống khởi động không chìa khóa được trang bị tiêu chuẩn, mang lại sự tiện lợi tối đa mỗi khi bắt đầu hành trình.

Về mặt an toàn, hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh đi kèm công nghệ chống bó cứng phanh ABS, kết hợp cùng độ bám đường vượt trội của lốp Michelin, giúp người lái luôn làm chủ được mọi tình huống xử lý trên đường phố.

Đặt trong bối cảnh thị trường Việt Nam, Peugeot Django không phải là cái tên xa lạ, nhưng vẫn là lựa chọn mang tính “ngách” so với các mẫu xe phổ thông đến từ Nhật Bản như Honda hay Yamaha. Với mức giá quy đổi khoảng hơn 64 triệu đồng, và phiên bản tiền nhiệm của mẫu xe này cũng đang được phân phối tại thị trường Việt với mức giá hơn 60 triệu đồng, nếu được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá tương tự, Peugeot Django Classic Gen 2026 có thể sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe tay ga 150cc quen thuộc như Honda Air Blade, Honda Lead hay Yamaha NVX.

Trang bị công nghệ hiện đại bao gồm màn hình TFT phản chiếu dẫn đường, khóa thông minh không chìa và hệ thống phanh ABS trước sau.

Tuy nhiên, lợi thế của Peugeot nằm ở thiết kế khác biệt và yếu tố thương hiệu châu Âu. Đây là điểm thu hút nhóm khách hàng trẻ, yêu thích phong cách và muốn thể hiện cá tính. Ngược lại, yếu tố chi phí bảo dưỡng, độ phổ biến của phụ tùng và hệ thống dịch vụ hậu mãi có thể là rào cản khiến người dùng Việt Nam cân nhắc.

Nhìn tổng thể, Peugeot Django Classic Gen 2026 là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga cổ điển. Mẫu xe này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn mang lại giá trị về phong cách và trải nghiệm. Dù vẫn tồn tại một số hạn chế, nhưng với những gì được trang bị, Peugeot Django Classic Gen 2026 cho thấy tham vọng nâng chuẩn trong phân khúc, đặc biệt với nhóm khách hàng tìm kiếm sự khác biệt.