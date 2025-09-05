Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng

05-09-2025 - 21:31 PM | Lifestyle

Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng

Sau khi ghi nhận phản ánh từ nhiều thực khách khi đến trải nghiệm trực tiếp, quán đã tiếp thu và có những thay đổi tích cực.

Mới đây, một video phản ánh về một tiệm bánh đang hot tại Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, cư dân mạng này đã đến tiệm bánh tên Lapin để trải nghiệm do tiệm đang hot dạo gần đây với không gian rộng rãi cùng với phong cách trang trí độc đáo. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng thì người này lại thấy rằng khu vực trưng bày bánh ngọt lại tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Theo nội dung video, các quầy bánh được thiết kế theo không gian mở hoàn toàn và không có nhân viên túc trực để giám sát. Điều này đã dẫn đến tình trạng một số khách hàng vô tư gác tay, tạo dáng chụp ảnh và vuốt tóc ngay cạnh khu vực trưng bày, làm dấy lên lo ngại về việc bụi bẩn hay tóc có thể rơi vào bánh. 

Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 1.
Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 2.

Ảnh: TikTok @anngaynoithat

Bên cạnh đó, chủ nhân video cũng bày tỏ sự thất vọng về chất lượng sản phẩm so với mức giá khá cao. Anh cho rằng một số loại bánh có chất lượng hoàn thiện chưa tương xứng, ví dụ như bánh quy socola khá mỏng, bánh tart có vỏ dày và khô. Trải nghiệm về dịch vụ cũng không mấy suôn sẻ khi ban đầu nhân viên đóng gói bánh vào một túi nilon thay vì hộp đựng. Chỉ sau khi khách hàng lên tiếng phản ánh, nhân viên mới đổi sang hộp giấy. 

Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 3.
Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 4.
Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 5.
Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 6.

Review của thực khách về bánh của Lapin. Ảnh: TikTok @anngaynoithat

Sau khi đăng tải, đoạn video đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội. Một số cư dân mạng từng ghé thăm quán cũng đã để lại bình luận kể về những trải nghiệm tương tự tại Lapin:

- Mình cũng thấy vậy. Ý là bánh nó không dở. Nhưng so về giá thì không xứng đáng. Ai cũng có thể chọt vào bánh. Đứng chụp hình này nọ. Đi ngoài đường bao nhiêu bụi bẩn vô đó đứng với bánh tui sợ luôn á.

- Tui thấy bánh không nên để lộ thiên nếu để vậy thì nên có nhân viên ở đó, không thì phải có tủ kính để đảm bảo vệ sinh.

- Không nói chất lượng bánh ngon hay dở. Mình có thể để mô hình bánh để cho khách chụp hình. Còn bán nên để tủ kính.

Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 7.
Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 8.

Nhiều thực khách cũng có trải nghiệm tương tự tại Lapin. Ảnh: TikTok @anngaynoithat

Ngay sau đó, tiệm bánh Lapin đã tiếp thu ý kiến của thực khách và đã phản hồi trong bài đăng mới nhất:

“Trải qua ngày đầu thử nghiệm, Lapin thật sự trân trọng từng vị khách đã ghé và trải nghiệm cùng chúng tôi.

Chúng tôi biết vẫn còn những thiếu sót - có thể là chiếc bánh chưa thật hoàn hảo như mong đợi, ly cà phê chậm ra hơn một chút, hay một vài chi tiết trong không gian chưa được tinh chỉnh đến mức tốt nhất.

Tất cả điều đó sẽ là động lực để Lapin hoàn thiện hơn từng ngày - từ công thức bánh, chất lượng phục vụ, đến trải nghiệm tổng thể - để mỗi lần bạn ghé sẽ là một lần hài lòng trọn vẹn.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và kiên nhẫn với chúng tôi từ những bước đầu tiên.

Lapin sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn trong những lần gặp tiếp theo, để mỗi khoảnh khắc ở đây luôn là trải nghiệm đáng nhớ.” 

Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 9.

Tiệm bánh Lapin đưa ra lời giải thích

Về vấn đề bảo quản bánh khi trưng bày tại quầy, Lapin cho biết thêm: “Lapin xin chào, Lapin nhận được rất nhiều ý kiến về vấn đề bánh để trần. Hiện tại Lapin đã cho tiến hành đóng gói các sản phẩm trước khi đưa ra trưng bày rồi ạ. Lapin sẽ cố gắng cải thiện bao bì sớm nhất có thể để khách hàng có trải nghiệm tốt nhất khi đến cửa hàng ạ”.

Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 10.
Phản hồi chính thức của tiệm bánh hot nhất Đà Nẵng sau việc để bánh lộ thiên, chất lượng không tương xứng- Ảnh 11.

Lapin đã tiếp thu góp ý từ khách hàng, đóng gói toàn bộ bánh tại quầy

Có thể thấy, tiệm bánh Lapin đã tiếp thu ý kiến của khách hàng và thay đổi để mang đến chất lượng phục vụ tốt hơn. Được biết, tiệm bánh Lapin khiến cộng đồng mạng phải chú ý vì phong cách trưng bày mới mẻ, những chú thỏ mô hình được dựng xung quanh quán và bên trong khu vực bán bánh. Điểm cộng nữa là không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng tông màu chủ đạo mang hơi hướng hiện đại, tạo cảm giác thoải mái cho thực khách khi ghé thăm. Nên đã thu hút nhiều thực khách đến check-in và trải nghiệm.

Ông chủ Vạn Hạnh Mall và anh trai từng làm ở tiệm bánh mì, xây dựng "đế chế" vẫn giữ 1 lời hứa với mẹ

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

