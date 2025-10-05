Phát Đạt đã hoàn tất nghĩa vụ thuế

Ảnh minh họa: PDR

Ngày 4/10, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR, sàn HoSE) đã phát đi thông cáo báo chí chính thức nhằm phản hồi các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Theo Phát Đạt, từ ngày 24/9/2025, doanh nghiệp đã khắc phục và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế theo các quyết định cưỡng chế trước đó của Cục Thuế TP.HCM. Việc này đã được cơ quan thuế xác nhận bằng Công văn số 10807/QĐ-HCM-KĐT ngày 26/9/2025. Các công văn này cũng đã được công bố công khai trên website chính thức của công ty.

Như vậy, Phát Đạt đã hoàn thành nghĩa vụ thuế gần một tuần trước ngày 30/9/2025- ngày mà Thuế TP.HCM thông báo 9029/TB-TP.HCM về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luận của công ty là Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ nếu không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong vòng 30 ngày.

Doanh nghiệp cho rằng thông báo này là "hoàn toàn bất cập", ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Phát Đạt, cá nhân ông Vũ cũng như các bên liên quan.

Phát Đạt cũng cho biết thêm, ông Bùi Quang Anh Vũ vẫn đang đảm nhiệm công việc bình thường, đồng thời chuẩn bị tham dự các hội nghị và buổi làm việc quốc tế theo kế hoạch.

Trước đó, ngày 22/9/2025, Công ty nhận được Quyết định số 256/QĐ-TCS2 ngày 16/9/2025 của Thuế cơ sở 2 Tỉnh Gia Lai về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Đến ngày 24/9/2025, Công ty nhận được Quyết định số 278/QĐ-TCS2 ngày 24/09/2025 của Thuế cơ sở 2 Tỉnh Gia Lai về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế số 256/QĐ-TCS2 ngày 16/9/2025. Cũng trong ngày 24/9, công ty nhận được quyết định số 10494/QĐ-HCM-KĐT ngày 24/9 của Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Trong cùng ngày, Phát Đạt đã khắc phục và nộp toàn bộ số tiền vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ngày 30/9/2025, Thuế TP.HCM có thông báo số 9020/TB-TPHCM liên quan đến nghĩa vụ thuế của Phát Đạt. Theo thông báo này, căn cứ dữ liệu của người nộp thuế theo dõi trên hệ thống Quản lý thuế, tính đến hết ngày 19/9, Phát Đạt còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là gần 9,3 tỷ đồng. Nếu Phát Đạt chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Bùi Quang Anh Vũ.



