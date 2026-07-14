Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 1,4 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Trần Thị Hiên SN 1971, công an vào cuộc điều tra làm rõ

| | Xã hội

Phát hiện hơn 1,4 tỷ đồng bất ngờ chuyển vào tài khoản, một phụ nữ ở Ninh Bình đã trình báo công an để xác minh và trao trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm ở Tây Ninh.

Ngày 13/7, Công an xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhận lại số tiền hơn 1,4 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Trần Thị Hiên, sinh năm 1971, trú tại xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình bất ngờ nhận được số tiền hơn 1,4 tỷ đồng chuyển đến tài khoản cá nhân của chị nhưng không rõ người gửi. Nghi ngờ có thể số tiền trên do người khác chuyển nhầm, chị Hiên đã nhanh chóng đến Trụ sở Công an xã Đồng Thịnh trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Công an xã Đồng Thịnh kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Thịnh đã khẩn trương phối hợp với Ngân hàng liên quan cùng các đơn vị chức năng tiến hành xác minh và làm rõ chủ sở hữu số tiền trên là anh Trần Tấn Hữu T, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Tây Ninh.

Sau khi hoàn tất việc xác minh, Công an xã Đồng Thịnh đã hướng dẫn anh Trần Tấn Hữu T thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận lại đầy đủ số tiền của mình. Nhận lại được tài sản, anh T bày tỏ sự vui mừng, xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Hiên và lực lượng Công an xã Đồng Thịnh đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ anh.

Việc hỗ trợ, giúp đỡ hoàn trả số tiền lớn cho người dân chuyển khoản nhầm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì Nhân dân phục vụ của Công an xã Đồng Thịnh nói riêng, Công an tỉnh Ninh Bình nói chung mà còn lan tỏa những hành động đẹp, ý thức trách nhiệm và tinh thần trung thực trong cộng đồng của người dân quê hương Ninh Bình.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đã, đang và sắp mua chung cư chú ý đề xuất quy định quan trọng nhất

Tất cả người dân đã, đang và sắp mua chung cư chú ý đề xuất quy định quan trọng nhất Nổi bật

Khách kêu đắt khi ăn trưa hết 27 triệu đồng ở Hạ Long: Chủ nhà hàng giải thích, kết quả kiểm tra

Khách kêu đắt khi ăn trưa hết 27 triệu đồng ở Hạ Long: Chủ nhà hàng giải thích, kết quả kiểm tra Nổi bật

Bé trai 3 tuổi bất ngờ ngất lịm, người thân lao ra giữa đường vẫy xe cấp cứu

Bé trai 3 tuổi bất ngờ ngất lịm, người thân lao ra giữa đường vẫy xe cấp cứu

14:59 , 14/07/2026
Nhiều ngày trước, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ của Vietnam Airlines hạ cánh

Nhiều ngày trước, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ của Vietnam Airlines hạ cánh

14:36 , 14/07/2026
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kỷ luật 9 đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh kỷ luật 9 đảng viên

14:16 , 14/07/2026
Bắt Ngô Chí Hậu SN 1985 cùng 12 người khác liên quan đến số tiền giao dịch hơn 60 tỷ đồng

Bắt Ngô Chí Hậu SN 1985 cùng 12 người khác liên quan đến số tiền giao dịch hơn 60 tỷ đồng

13:52 , 14/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên