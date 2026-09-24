Phát hiện dấu hiệu đáng chú ý của máy bay MH370

Hơn 12 năm sau khi MH370 biến mất cùng 239 người, những dữ liệu về hành trình cuối cùng của chiếc Boeing 777 vẫn chứa nhiều chi tiết chưa thể giải thích. Một trong những dấu hiệu đáng chú ý nhất xuất hiện ngay sau khi máy bay đi qua IGARI, điểm định vị trên tuyến đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Theo báo cáo của Nhóm Điều tra An toàn MH370 thuộc Malaysia, máy bay bắt đầu lệch khỏi đường bay được lập trong kế hoạch ngay sau IGARI. Dữ liệu radar sơ cấp cho thấy MH370 thực hiện một cú rẽ trái, đánh dấu thời điểm chiếc Boeing 777 không còn tiếp tục hành trình về phía Việt Nam và Trung Quốc.

Thay vào đó, máy bay quay ngược trở lại, vượt bán đảo Malaysia. Radar quân sự sau đó tiếp tục theo dõi một mục tiêu được xác định là MH370 bay về khu vực phía nam đảo Penang.

Để tìm hiểu chiếc Boeing 777 đã thực hiện những động tác này như thế nào, nhóm điều tra tiến hành 7 phiên mô phỏng trên thiết bị mô phỏng Boeing 777 dựa trên đường bay được radar sơ cấp ghi nhận.

6 phiên tập trung tái hiện cú rẽ trái đầu tiên sau IGARI. Phiên còn lại mô phỏng cú đổi hướng khi máy bay ở phía nam đảo Penang.

Kết quả hé lộ một chi tiết đáng chú ý: cú quay đầu sau IGARI nhiều khả năng được thực hiện khi máy bay được điều khiển bằng tay, thay vì hoàn toàn dựa vào hệ thống lái tự động.

Phát hiện này không đủ để xác định ai ở trong buồng lái hay động cơ phía sau việc thay đổi hành trình. Tuy nhiên, nó bổ sung một dữ kiện quan trọng cho những phút đầu tiên sau khi MH370 rời khỏi đường bay dự kiến.

Nhóm điều tra không thể xác định chắc chắn phương thức điều khiển trong hai lần đổi hướng tiếp theo, gồm cú rẽ ở phía nam Penang và lần chuyển hướng gần MEKAR - một điểm định vị hàng không nằm về phía tây bắc bán đảo Malaysia.

Sau khi đi qua phía nam Penang, MH370 tiếp tục hướng về phía tây tới MEKAR. Radar quân sự Malaysia ghi nhận mục tiêu lần cuối vào 18h22'12" UTC ngày 7/3/2014, tương đương 2h22'12" ngày 8/3 theo giờ Malaysia, tại vị trí cách MEKAR khoảng 10 hải lý (18,5 km) về phía bắc. Sau đó, dấu vết radar của máy bay biến mất.

Tuy nhiên, đây chưa phải điểm cuối của hành trình MH370 được giới điều tra dựng lại. Dữ liệu liên lạc giữa máy bay và vệ tinh Inmarsat cho thấy chiếc Boeing 777 vẫn tiếp tục hoạt động nhiều giờ sau lần xuất hiện cuối cùng trên radar.

Nhóm điều tra kết luận sau khi quay trở lại qua bán đảo Malaysia và đổi hướng ở phía nam Penang, máy bay còn thực hiện một lần chuyển hướng nữa về phía nam Ấn Độ Dương. Cú rẽ này không được radar ghi nhận trực tiếp.

Đáng chú ý, báo cáo điều tra của Malaysia nhận định chuỗi thay đổi đường bay của MH370 khó có thể được giải thích chỉ bằng những bất thường của hệ thống máy bay.

Các nhà điều tra cho biết việc máy bay quay đầu qua bán đảo Malaysia, tiếp tục về phía tây rồi cuối cùng chuyển hướng về nam Ấn Độ Dương cho thấy những thay đổi đáng kể so với kế hoạch bay ban đầu. Song họ không thể xác định ai đã điều khiển máy bay trong giai đoạn này.

Một bí ẩn khác là bộ phát đáp (transponder) của MH370 ngừng truyền tín hiệu sau khi máy bay đi qua IGARI. Báo cáo không xác định được nguyên nhân thiết bị này ngừng hoạt động.

Nhóm điều tra cũng nhấn mạnh không thể đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân MH370 mất tích khi phần chính của xác máy bay, thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và thiết bị ghi âm buồng lái vẫn chưa được tìm thấy.

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