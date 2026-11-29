Khoảng 1.000 tấn vàng đã được tìm thấy ở miền trung Trung Quốc, đánh dấu một trong những phát hiện lớn nhất từng được công bố.

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin, các nhà địa chất thuộc Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam đã phát hiện hơn 40 mạch vàng tại mỏ vàng Vạn Cổ ở huyện Bình Giang, miền trung Trung Quốc.

Hoạt động khoan thăm dò đã xác nhận khoảng 300 tấn vàng ở độ sâu trong vòng 2.000 mét (1,2 dặm) tính từ bề mặt, và ước tính có hơn 1.000 tấn ở độ sâu tới 3.000 mét.

"Nhiều lõi đá khoan lên cho thấy vàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường," nhà thăm dò địa chất Trần Nhữ Lâm cho biết, và loại quặng giàu nhất chứa tới 138 gam vàng trên mỗi tấn.

Ảnh minh hoạ

Phát hiện này sẽ đưa Vạn Cổ trở thành một trong những mỏ vàng lớn nhất từng được ghi nhận, đồng thời là cú hích lớn cho Trung Quốc, quốc gia vốn đã là nhà sản xuất vàng hàng đầu thế giới. Cục địa chất cho biết các công cụ mới như mô hình hóa địa chất 3D đã hỗ trợ tìm ra mỏ vàng này, và việc khoan thăm dò quanh rìa khu vực cũng phát hiện thêm vàng, cho thấy quy mô của mỏ có thể còn lớn hơn nữa.

Cần nói rõ rằng con số 1.000 tấn là ước tính từ chính cơ quan đã thực hiện phát hiện này, và vẫn chưa được kiểm chứng bởi các cuộc khảo sát độc lập hay công bố chi tiết. Ngoài ra, việc khai thác vàng nằm ở độ sâu lớn như vậy rất tốn kém, nên lượng vàng thực tế có thể khai thác để sinh lời vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Dù vậy, phát hiện này cho thấy vẫn còn rất nhiều vàng ẩn sâu dưới các vùng khai thác cũ, và các đợt khoan thăm dò tiếp theo sẽ hé lộ quy mô thực sự của mỏ Vạn Cổ.

Nguồn: Xinhua