Phát hiện một nam bảo vệ đỗ thạc sĩ Đại học Thanh Hoa sau 8 lần thi

Trong lúc đứng gác tại khuôn viên Đại học Thanh Hoa, nam bảo vệ có tên Dương Tiêu từng chứng kiến một người mẹ chỉ thẳng vào mình rồi nói với con: "Con không học hành cẩn thận thì sau này giống chú kia đấy". Câu nói ấy khiến anh trải qua nhiều cảm xúc lẫn lộn, bởi ít ai biết anh vốn là cử nhân của Học viện Mỹ thuật Trung ương, một trong những trường mỹ thuật danh giá bậc nhất Trung Quốc.

Sau 8 năm kiên trì, mới đây Dương Tiêu chính thức trúng tuyển cao học ngành Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và Đổi mới số hóa tại Học viện Mỹ thuật, Đại học Thanh Hoa, với 388 điểm, vượt điểm chuẩn 34 điểm.

Nam bảo vệ Dương Tiêu - nhân vật chính trong câu chuyện

Từ họa sĩ có xưởng vẽ riêng đến người mất trắng vì tình yêu qua mạng

Từ nhỏ, Dương Tiêu đã nuôi ước mơ được học tại Đại học Thanh Hoa - ngôi trường top đầu tại đất nước tỷ dân, nhưng do kết quả học tập không nổi bật, gia đình từng gửi anh vào một trường trung cấp tư thục. Nhờ kiên trì học vẽ, anh có thành tích xuất sắc cả môn chuyên ngành mỹ thuật lẫn các môn văn hóa. Sau kỳ thi đại học, anh trúng tuyển vào Học viện Mỹ thuật Trung ương thay vì Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa như dự định ban đầu.

Sau khi tốt nghiệp, Dương Tiêu mở xưởng vẽ tại Thẩm Dương, việc kinh doanh khá thuận lợi. Để thực hiện lời hứa với bạn gái và giấc mơ Thanh Hoa còn dang dở, anh quyết định thi cao học, nhưng ngay lần đầu đã trượt với khoảng cách hơn 100 điểm so với điểm chuẩn, do ngành anh đăng ký chỉ tuyển đúng 1 chỉ tiêu trên toàn quốc.

Bước ngoặt xảy đến vào năm thứ 3 anh ôn thi. Thời điểm đó, anh quen một cô gái qua mạng. Qua quá trình nói chuyện, anh nhanh chóng nảy sinh tình cảm với người này. Sau đó, vì thương cảm hoàn cảnh của "bạn gái", anh liên tục bị lừa hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) trong vòng 1 năm với đủ lý do đối phương đưa ra như bệnh tật, người thân mắc ung thư hay nợ nần cờ bạc. Cuối cùng, cả hai phải đưa nhau ra tòa.

Dương Tiêu từng mở xưởng vẽ nhưng rồi gặp biến cố

Vừa làm bảo vệ ban đêm, vừa tranh thủ nghe giảng ban ngày

Biến cố khiến xưởng vẽ của Dương Tiêu phải đóng cửa, phụ huynh học viên ồ ạt đòi lại học phí. Kinh tế gần như sụp đổ, thậm chí mẹ anh phải đứng ra trả nợ thẻ tín dụng giúp con. Trong những năm ôn thi tiếp theo, có lần anh chỉ trượt điểm chuẩn đúng 4 hoặc 6 điểm. Đến năm thứ 5, anh chuyển hướng sang ngành mới mở là Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và Đổi mới số hóa. Và sau 4 lần thử sức ở ngành này, cuối cùng anh trúng tuyển ở lần thi thứ 8.

Để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập trong suốt quá trình ôn thi, Dương Tiêu từng làm công việc dọn vệ sinh trong một năm. Sau đó, anh chuyển sang làm bảo vệ ca đêm tại Đại học Thanh Hoa để ban ngày có thể tranh thủ lên giảng đường nghe giảng.

Dương Tiêu trong thời gian vừa làm bảo vệ ban đêm tại Đại học Thanh Hoa, vừa tranh thủ ban ngày lên giảng đường nghe giảng

Anh làm việc từ 22h đến 8h sáng hôm sau, nghỉ ngơi vào buổi sáng rồi lên lớp vào buổi chiều, thậm chí từng được thăng chức đội trưởng đội bảo vệ nhờ thành tích công việc tốt. Trong thời gian trực tại khu ký túc xá lưu học sinh, anh còn tranh thủ trò chuyện cùng các du học sinh để luyện tiếng Anh.

Dương Tiêu thừa nhận giai đoạn mặc đồng phục bảo vệ là quãng thời gian khó khăn nhất về mặt tâm lý, khi phải đối diện với sự chênh lệch thân phận quá lớn so với trước đây. Nhưng chính công việc này cũng giúp anh thay đổi cách nhìn cuộc sống, khi học được cách tôn trọng mọi người lao động xung quanh mình, điều mà theo anh, còn có ý nghĩa hơn cả kiến thức học được từ sách vở.

Cũng trong thời gian làm bảo vệ, nhờ đọc các tác phẩm của học giả mỹ thuật nổi tiếng Trung Quốc Bàng Huân Cầm, Dương Tiêu bắt đầu có hứng thú sâu sắc với mỹ nghệ và các ngành nghề truyền thống, từ đó quyết định theo đuổi ngành học hiện tại. Do điều kiện kinh tế eo hẹp không thể đăng ký các lớp luyện thi, anh chủ yếu tự học qua sách chuyên ngành và tham gia hội thảo học thuật, thậm chí từng dùng hết tiền tiết kiệm chỉ để mua vé máy bay tham dự một hội thảo khoa học.

Dương Tiêu chính thức trúng tuyển cao học Đại học Thanh Hoa ở lần thi thứ 8, sau 8 năm kiên trì theo đuổi giấc mơ

Mục tiêu tiếp theo là học bổng toàn phần bậc tiến sĩ tại Harvard

Hiện tại, song song với việc học cao học, Dương Tiêu đang tự ôn luyện tiếng Anh chuẩn hóa và GRE, với mục tiêu xin học bổng toàn phần bậc tiến sĩ tại Đại học Harvard. Anh hướng tới mục tiêu đưa câu chuyện về di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc ra với thế giới thông qua các nền tảng học thuật quốc tế. Anh cũng bày tỏ mong muốn không để ánh hào quang của trường danh tiếng ảnh hưởng đến giá trị sống ban đầu của mình, tiếp tục giữ sự khiêm tốn và tiết kiệm, để theo đuổi những điều thực sự có ý nghĩa cho xã hội.

Theo Tân báo QQ, câu chuyện của Dương Tiêu gây chú ý không chỉ vì tính kịch tính của một cú lội ngược dòng mà còn phản ánh một thay đổi mang tính xã hội học khi cơ hội học tập của một người ngày càng không còn bị định nghĩa bởi thân phận, tuổi tác hay nghề nghiệp hiện tại. Điều thực sự quyết định hướng đi của một đời người, không phải điểm xuất phát, mà là khả năng duy trì việc học tập suốt đời.

Theo QQ, Sina, HK01