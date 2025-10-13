Phát hiện sự ‘bất thường’ của Đoàn Di Băng

Đoàn Di Băng là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Cô từng được biết đến với vai trò ca sĩ, MC và ghi dấu ấn khi đạt giải Bạc cuộc thi Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI năm 2010. Một số bài hát nổi bật của cô gồm: Chạm vào quá khứ, Gọi tên anh trong đêm, Nhắm mắt em thấy anh nhưng sự nghiệp âm nhạc không quá nổi bật.

Năm 2012, sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng chuyển hướng kinh doanh. Từ đây, cô bắt đầu chia sẻ về cuộc sống xa hoa, những món đồ hiệu đắt tiền và các bất động sản giá trị trên các nền tảng mạng xã hội.

Sở hữu 1 trang facebook tích xanh “Đoàn Di Băng” có 1,9 triệu người theo dõi, cùng kênh TikTok cá nhân có 70,9 triệu người yêu thích, cô tích cực cập nhật đời sống hàng ngày, kết hợp kinh doanh. Trung bình, mỗi ngày, nữ đại gia này đều có những dòng trạng thái trên trang facebook của mình. Tất cả các bài đăng đều thu hút lượng lớn tương tác.

Vợ chồng Đoàn Di Băng sở hữu nhiều xế hộp hạng sang

Mỗi mùa Tết đến, Đoàn Di Băng thường chi số tiền lớn để trang trí căn nhà của mình.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định. Công ty EBC Đồng Nai hợp tác và sản xuất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (TP.HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng làm tổng giám đốc.

Khi thông tin này được công bố rộng rãi, trang Facebook tích xanh “Đoàn Di Băng” không còn những cập nhật thường xuyên như trước. Ngày 28/5, cô có 1 bài đăng liên quan đến việc thông báo thu hồi sản phẩm Mặt nạ Thera Amino Anti-Wrinkle Mask. Lý do được đưa ra là nhãn gốc sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bổ sản phẩm mỹ phẩm.

Bài đăng cuối cùng của Đoàn Di Băng trên facebook. Ảnh chụp màn hình

Trong tháng 6 và tháng 7, cô không cập nhật gì thêm trên facebook này. Đến ngày 27/8, nữ đại gia mới lại có một bài đăng liên quan đến việc bị mạo danh. Kể từ đó, đến nay, Đoàn Di Băng không có thêm bất kỳ chia sẻ nào.

Hiện nay, trên trang TikTok 1,7 triệu người theo dõi có khả kiếm được tiền tỷ của Đoàn Di Băng cũng dừng lại ở clip đăng tải từ ngày 16/5. Cô đã gỡ giỏ hàng và khóa toàn bộ bình luận ở tất cả các clip.

Diễn biến này khác xa với những gì mà Đoàn Di Băng thể hiện trước đó. Trước đây, kể cả khi vướng ồn ào, nữ đại gia vẫn tích cực chia sẻ về đời sống cá nhân. Thậm chí, cô sẵn sàng lên sóng livestream để tranh luận. Nhưng sau lần lùm xùm này, thái độ của Đoàn Di Băng đã khác.