Phát hiện Trung Quốc đào 315 triệu m³ đất đá, vượt mực nước hơn 65m xây kênh đào: Tạo ra tuyến đường dài 134 km, mở đường cho trái cây lưu thông

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Kênh đào Bình Lục kết nối cửa sông Bình Đường tại Hành Châu, Nam Ninh với khu vực Vịnh Bắc Bộ ở Tần Châu, tạo tuyến đường thủy trực tiếp từ hệ thống sông nội địa của Quảng Tây ra biển. Công trình có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải lên tới 5.000 tấn.

Quảng Tây hiện là một trong những cửa ngõ quan trọng đưa trái cây Đông Nam Á vào thị trường Trung Quốc. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh này đã xử lý hơn 1,73 triệu tấn trái cây nhập khẩu từ các nước ASEAN, với tổng trị giá khoảng 26 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3,9 tỷ USD.

Khoảng một phần ba lượng sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc đi qua Quảng Tây. Cảng Tần Châu hiện có 9 tuyến vận chuyển trái cây chuyên dụng, trong đó tuyến nhanh nhất có thể đưa trái cây từ Thái Lan đến Tần Châu trong khoảng 3 ngày.

Tuy nhiên, sau khi cập cảng tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, một phần hàng hóa phải tiếp tục di chuyển qua Nam Ninh, Liễu Châu và các tuyến đường khác trước khi đến những thị trường sâu trong nội địa như Quý Châu và Vân Nam.

Kênh đào Bình Lục được kỳ vọng rút ngắn đáng kể hành trình này. Tuyến đường thủy mới ngắn hơn khoảng 560 km so với các tuyến đi qua khu vực Đồng bằng Châu Giang. Tổng chi phí logistics được ước tính có thể giảm 18-30%.

Với các mặt hàng có yêu cầu cao về thời gian vận chuyển và bảo quản như sầu riêng, xoài hay những loại trái cây nhiệt đới khác, việc giảm thời gian và chi phí logistics có thể tạo thêm lợi thế cho hoạt động nhập khẩu qua Quảng Tây.

Đằng sau tuyến vận tải mới là một công trình có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Một trong những thách thức đáng chú ý nhất trong quá trình xây dựng là xử lý chênh lệch mực nước lên tới 65 m, tương đương chiều cao của một tòa nhà hơn 20 tầng.

Tổng cộng khoảng 315 triệu m³ đất và đá đã được đào lên trong quá trình xây dựng, trong đó hơn 98% được tái sử dụng.

Công trình cũng được thiết kế với một số hạng mục nhằm giảm tác động tới hệ sinh thái. Trong đó có đường dẫn cho cá dài hơn 480 m và một lối băng qua dành riêng cho động vật hoang dã trên cạn, bao gồm mèo báo và sóc.

Không chỉ phục vụ chiều nhập khẩu, kênh đào mới còn tạo thêm lựa chọn để trái cây và nông sản của Quảng Tây đi ra các thị trường nước ngoài.

Quảng Tây đã là vùng sản xuất trái cây lớn nhất Trung Quốc trong 8 năm liên tiếp. Năm 2025, sản lượng trái cây của tỉnh vượt 35 triệu tấn, với các sản phẩm chủ lực gồm xoài, thanh long, quýt Ponkan và nhiều loại trái cây họ cam quýt.

Hiện một phần trái cây từ các vùng sản xuất nội địa của Quảng Tây được vận chuyển qua Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, trước khi xuất khẩu. Hành trình này có thể kéo dài tới khoảng 2 tuần.

Với tuyến đường thủy mới, hàng hóa có thể được vận chuyển từ Nam Ninh đến cảng Tần Châu trong chưa đầy một ngày, sau đó tiếp tục đi bằng đường biển tới Đông Nam Á trong khoảng 3 ngày.

Chẳng hạn, quýt Ponkan từ Vũ Minh có thể rút ngắn hơn một nửa thời gian vận chuyển tới Đông Nam Á, trong khi chi phí vận chuyển được ước tính giảm 20-30%.

Như vậy, kênh đào Bình Lục có thể hình thành một hành lang vận chuyển hai chiều: đưa trái cây nhiệt đới từ ASEAN vào sâu trong thị trường Trung Quốc, đồng thời đưa trái cây và nông sản từ Quảng Tây, cũng như khu vực Tây Nam Trung Quốc, tới các thị trường ASEAN và xa hơn.