Phạt tù 2 Việt kiều Tang Ha Quoc Huy và Nguyen Thuy Hoang

06-10-2025 - 10:31 AM | Xã hội

Tang Ha Quoc Huy (Việt kiều Canada) và Nguyen Thuy Hoang (Việt kiều Na Uy) vừa bị tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 5/10 cho biết, TAND tỉnh vừa tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù đối với hai Việt kiều Tang Ha Quoc Huy (quốc tịch Canada) và Nguyen Thuy Hoang (quốc tịch Na Uy) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 930 triệu đồng.

Cụ thể, vào cuối năm 2024, Tang Ha Quoc Huy thông qua Facebook đã tung tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục định cư Canada cho chị N.T.T (SN 1980, Đồng Tháp). Tin lời, chị T đã đưa cho Huy tổng cộng 256 triệu đồng để làm thẻ Visa. Ngày 16/11/2024, Huy cùng đồng bọn bị bắt quả tang khi đang nhận thêm 300 triệu đồng của chị T.

Cơ quan điều tra làm việc đối tượng Tang Ha Quoc Huy - Ảnh: CA tỉnh Đồng Tháp

Tương tự, qua mạng xã hội, Nguyen Thuy Hoang đã làm quen với chị H.T.M.L (SN 1984, Đồng Tháp) và lừa có thể đưa người sang Na Uy lao động thời vụ với thu nhập cao (khoảng 60 triệu đồng/tháng). Chị L đã thông báo và thu lệ phí 371,5 triệu đồng từ 20 người nộp tiền. Nghi ngờ bị lừa khi Hoang không xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất theo hẹn, các nạn nhân đã trình báo công an.

Ngày 14/8/2025, tòa tuyên phạt Huy 9 năm tù, đồng phạm 7 năm tù. Ngày 19/8/2025, Hoang bị tuyên phạt 9 năm tù.

Công an cảnh báo người dân trước thực trạng chạy XKLĐ

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

