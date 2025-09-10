Phiên 10/9: Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 3.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Bất chấp nhiều thông tin khá tích cực, thị trường chứng khoán diễn biến giằng co trong biên độ hẹp. Đóng cửa phiên 10/9, VN-Index tăng gần 6 điểm lên 1.643,26 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSe đạt vỏn vẹn 24.543 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm trừ khi bán ròng đột biến 3.016 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay khoảng 2.937 tỷ đồng

Chiều mua, các cổ phiếu được mua ròng với giá trị khá khiêm tốn. Điển hình, VPB được mua ròng mạnh nhất chỉ khoảng 25 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, BAF, DBC, FUEVFVND và TAL được mua ròng khoảng hơn chục tỷ đến gần 20 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu HPG khoảng 338 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như MWG cũng bị khối ngoại bán ròng 290 tỷ đồng; MBB và DIG bị bán ròng lần lượt 180 tỷ và 160 tỷ; NVL cũng bị "xả" khoảng 158 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 70 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBS được rót ròng mạnh nhất sàn HNX khoảng 10 tỷ đồng. Theo sau, NAG, TNG, HGM và VFS được mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị vài trăm triệu tới 2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh tay 28 tỷ đồng. Ngoài ra, PVS, IDC, SHS bị bán ròng khoảng 10-19 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 8 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được mua ròng với giá trị 6 tỷ đồng; theo sau, MCH, HNG và F88 cũng được mua ròng khoảng một vài tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng với giá trị 12 tỷ trong khi QNS, OIL bị bán ròng với giá trị từ 2-5 tỷ đồng, các mã như ABI và PHP cũng bị bán ròng nhẹ chỉ khoảng vài trăm triệu đồng.