Phiên 11/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.250 tỷ đồng, "xả" mạnh một cổ phiếu chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ đảo chiều tăng điểm về cuối phiên 11/9. Sau đợt bán mạnh phiên sáng khiến chỉ số chính có thời điểm giảm gần 38 điểm, lực cầu bắt đáy dâng cao về cuối phiên giúp VN-Index bật tăng trở lại. Đóng cửa, VN-Index tăng 14,49 điểm lên 1.657,75 điểm. Thanh khoản cải thiện với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 34.630 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 1.256 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể: ﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay khoảng 1.063 tỷ đồng

Chiều mua, VHM và TCB được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn trăm tỷ đồng mỗi mã. Xếp tiếp theo, GEX, STB và HDG được mua ròng khoảng 68-80 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu SSI khoảng 252 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như MWG, MSB và SHB cũng bị khối ngoại bán ròng lần lượt 160 tỷ, 149 tỷ và 110 tỷ; VIX cũng bị "xả" khoảng 91 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 92 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBS được rót ròng mạnh nhất sàn HNX khoảng 22 tỷ đồng. Theo sau, TVC, NTP, IPA và NRC được mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và CEO bị bán ròng mạnh tay lần lượt 49 tỷ và 20 tỷ đồng. Ngoài ra, HUT, IDC và PVS cũng bị bán ròng khoảng 6-11 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 101 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được mua ròng với giá trị 9 tỷ đồng; theo sau, HNG, VVS, CSI và PHP cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu OIL bị bán ròng mạnh tay với giá trị 92 tỷ trong khi ACV bị bán ròng với giá trị 11 tỷ đồng, các mã như MCH, QNS và MSR cũng bị bán ròng khoảng một vài tỷ đồng.