Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 11/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.250 tỷ đồng, "xả" mạnh một cổ phiếu chứng khoán

11-09-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 11/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.250 tỷ đồng, "xả" mạnh một cổ phiếu chứng khoán

Chiều mua, VHM và TCB được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn trăm tỷ đồng mỗi mã.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ đảo chiều tăng điểm về cuối phiên 11/9. Sau đợt bán mạnh phiên sáng khiến chỉ số chính có thời điểm giảm gần 38 điểm, lực cầu bắt đáy dâng cao về cuối phiên giúp VN-Index bật tăng trở lại. Đóng cửa, VN-Index tăng 14,49 điểm lên 1.657,75 điểm. Thanh khoản cải thiện với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 34.630 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 1.256 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể: ﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay khoảng 1.063 tỷ đồng

Chiều mua, VHM và TCB được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn trăm tỷ đồng mỗi mã. Xếp tiếp theo, GEX, STB và HDG được mua ròng khoảng 68-80 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu SSI khoảng 252 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như MWG, MSB và SHB cũng bị khối ngoại bán ròng lần lượt 160 tỷ, 149 tỷ và 110 tỷ; VIX cũng bị "xả" khoảng 91 tỷ đồng.

Phiên 11/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.250 tỷ đồng, "xả" mạnh một cổ phiếu chứng khoán- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 92 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBS được rót ròng mạnh nhất sàn HNX khoảng 22 tỷ đồng. Theo sau, TVC, NTP, IPA và NRC được mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và CEO bị bán ròng mạnh tay lần lượt 49 tỷ và 20 tỷ đồng. Ngoài ra, HUT, IDC và PVS cũng bị bán ròng khoảng 6-11 tỷ mỗi mã.

Phiên 11/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.250 tỷ đồng, "xả" mạnh một cổ phiếu chứng khoán- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 101 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được mua ròng với giá trị 9 tỷ đồng; theo sau, HNG, VVS, CSI và PHP cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu OIL bị bán ròng mạnh tay với giá trị 92 tỷ trong khi ACV bị bán ròng với giá trị 11 tỷ đồng, các mã như MCH, QNS và MSR cũng bị bán ròng khoảng một vài tỷ đồng.

Phiên 11/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.250 tỷ đồng, "xả" mạnh một cổ phiếu chứng khoán- Ảnh 3.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SGI Capital: Nhịp tăng nhanh và mạnh nhất lịch sử của VN-Index tiềm ẩn xuất hiện rủi ro điều chỉnh 10-15%

SGI Capital: Nhịp tăng nhanh và mạnh nhất lịch sử của VN-Index tiềm ẩn xuất hiện rủi ro điều chỉnh 10-15% Nổi bật

Các "cá voi" ETF Bitcoin tổng quy mô 146 tỷ USD vừa có phiên giải ngân mạnh nhất trong vòng một tháng qua

Các "cá voi" ETF Bitcoin tổng quy mô 146 tỷ USD vừa có phiên giải ngân mạnh nhất trong vòng một tháng qua Nổi bật

Bách Hoá Xanh quyết tâm “Bắc tiến”, cổ phiếu MWG của ông Nguyễn Đức Tài "bốc đầu" vượt đỉnh

Bách Hoá Xanh quyết tâm “Bắc tiến”, cổ phiếu MWG của ông Nguyễn Đức Tài "bốc đầu" vượt đỉnh

15:17 , 11/09/2025
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục vốn hóa sau khi khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục vốn hóa sau khi khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật

15:02 , 11/09/2025
Một doanh nghiệp dầu khí dự chi gần 300 tỷ trả cổ tức ngay trong tháng 10

Một doanh nghiệp dầu khí dự chi gần 300 tỷ trả cổ tức ngay trong tháng 10

10:59 , 11/09/2025
Ngân hàng đầu tiên rục rịch nhập cuộc vàng miếng, "ông lớn" SJC có sẵn dây chuyền 5.000 lượng/ngày

Ngân hàng đầu tiên rục rịch nhập cuộc vàng miếng, "ông lớn" SJC có sẵn dây chuyền 5.000 lượng/ngày

10:52 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên