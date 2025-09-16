Phiên 16/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược dòng tung hơn 400 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán

Sau nhịp hưng phấn đầu phiên sáng, lực bán dâng cao khiến thị trường chứng khoán Việt Nam dần "hụt hơi". VN-Index kết phiên 16/9 giảm 4 điểm, đóng cửa tại mốc 1.680,9 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE vẫn duy trì mức cao đạt hơn 40.000 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 95 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 55 tỷ đồng

Chiều mua, VIX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 413 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu được rót ròng hàng chục tỷ đồng mỗi mã gồm có: HVN(+191tỷ); VNM(+174 tỷ); VNM (+162 tỷ) và MBB(+146 tỷ).

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu VPB khoảng 268 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như SSI, VND, VCB và VIC cũng bị khối ngoại bán ròng khoảng 100 tỷ tới 195 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 126 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HUT, PLC và VCS được rót ròng mạnh nhất sàn HNX khoảng 2-14 tỷ đồng. Theo sau, TIG và TNG được mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh tay 78 tỷ đồng. MBS và IDC cũng bị bán ròng mạnh từ 16 tỷ tới 35 tỷ đồng. Ngoài ra, PVS và NTP cũng bị bán ròng 3 và 13 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 24 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS và VEA được mua ròng với cùng giá trị 3 và 1 tỷ đồng; theo sau, HNG, CSI và MZG cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 15 tỷ trong khi ACV, F88, ABI và UDC bị bán ròng với giá trị khoảng một vài trăm triệu tới 11 tỷ đồng.