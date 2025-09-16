Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 16/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược dòng tung hơn 400 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán

16-09-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 16/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược dòng tung hơn 400 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng gần trăm tỷ trên toàn thị trường.

Sau nhịp hưng phấn đầu phiên sáng, lực bán dâng cao khiến thị trường chứng khoán Việt Nam dần "hụt hơi".  VN-Index kết phiên 16/9 giảm 4 điểm, đóng cửa tại mốc 1.680,9 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE vẫn duy trì mức cao đạt hơn 40.000 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 95 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 55 tỷ đồng

Chiều mua, VIX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 413 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu được rót ròng hàng chục tỷ đồng mỗi mã gồm có: HVN(+191tỷ); VNM(+174 tỷ); VNM (+162 tỷ) và MBB(+146 tỷ).

Phiên 16/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược dòng tung hơn 400 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán- Ảnh 1.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu VPB khoảng 268 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như SSI, VND, VCB và VIC cũng bị khối ngoại bán ròng khoảng 100 tỷ tới 195 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 126 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HUT, PLC và VCS được rót ròng mạnh nhất sàn HNX khoảng 2-14 tỷ đồng. Theo sau, TIG và TNG được mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

Phiên 16/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược dòng tung hơn 400 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh tay 78 tỷ đồng. MBS  và IDC cũng bị bán ròng mạnh từ 16 tỷ tới 35 tỷ đồng. Ngoài ra, PVS và NTP cũng bị bán ròng 3 và 13 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 24 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS và VEA được mua ròng với cùng giá trị 3 và 1 tỷ đồng; theo sau, HNG, CSI và MZG cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Phiên 16/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược dòng tung hơn 400 tỷ đồng gom một cổ phiếu chứng khoán- Ảnh 3.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 15 tỷ trong khi ACV, F88, ABI và UDC bị bán ròng với giá trị khoảng một vài trăm triệu tới 11 tỷ đồng.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á

FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á Nổi bật

“Gã khổng lồ” ngành cảng biển, logistics của Việt Nam vừa lập kỷ lục mới

“Gã khổng lồ” ngành cảng biển, logistics của Việt Nam vừa lập kỷ lục mới Nổi bật

Cán bộ Vietcombank Nhơn Trạch ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 180 triệu đồng

Cán bộ Vietcombank Nhơn Trạch ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 180 triệu đồng

15:40 , 16/09/2025
Chuyên gia: Nghị quyết 68 khơi dậy tiềm năng nội tại, thúc đẩy kinh tế tư nhân hội nhập toàn cầu

Chuyên gia: Nghị quyết 68 khơi dậy tiềm năng nội tại, thúc đẩy kinh tế tư nhân hội nhập toàn cầu

14:26 , 16/09/2025
FPT ký kết hợp tác AI mở ra cơ hội lên đến 30 triệu USD với tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á

FPT ký kết hợp tác AI mở ra cơ hội lên đến 30 triệu USD với tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á

13:49 , 16/09/2025
Liên danh Coteccons trúng gói thầu hơn 3.000 tỷ đồng tại Long Thành, Phó Tổng giám đốc Võ Hoàng Lâm chia sẻ mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD, vốn hoá 1 tỷ USD

Liên danh Coteccons trúng gói thầu hơn 3.000 tỷ đồng tại Long Thành, Phó Tổng giám đốc Võ Hoàng Lâm chia sẻ mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD, vốn hoá 1 tỷ USD

13:34 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên