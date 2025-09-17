Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 17/9: Khối ngoại giảm đà bán ròng, ngược chiều tung hơn 200 tỷ gom một mã Bluechips

17-09-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều bán, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu MSN khoảng 141 tỷ đồng.

VN-Index tiếp tục diễn biến rung lắc, đảo chiều liên tục quanh tham chiếu trước khi lực bán trở nên áp đảo về cuối phiên 17/9. Đóng cửa, VN-Index giảm 9,93 điểm xuống 1.670,97 điểm. Thanh khoản cũng sụt giảm nhẹ với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 29.511 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN vẫn bán ròng song giá trị chỉ khoảng 102 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 123 tỷ đồng

Chiều mua, HPG được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 215 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu được rót ròng hơn trăm tỷ đồng mỗi mã gồm có: VNM (+168 tỷ); MSB (+164 tỷ); FPT (+155 tỷ) và VIC (+113 tỷ).

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu MSN khoảng 141 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như VPB, VHM, SSI và STB cũng bị khối ngoại bán ròng khoảng 65 tỷ tới 93 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 18 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu PVS được rót ròng mạnh tay 30 tỷ; theo sau, HUT, TNG, VGS và VCS được rót ròng khoảng 2-4 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh tay 16 tỷ đồng. IDC và VFS cũng bị bán ròng khoảng 2-7 tỷ đồng. Ngoài ra, APS và TIG cũng bị bán ròng khoảng 1 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng nhẹ khoảng 3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được mua ròng với giá trị 6 tỷ đồng; theo sau, MPC, VVS, NCS và ABB cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV và MCH bị bán ròng với cùng giá trị 2 tỷ trong khi QNS, F88 bị bán ròng với giá trị vài trăm triệu đồng.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

