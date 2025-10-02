Phiên 2/10: Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 2.400 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

02-10-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh trên cả ba sàn.

Sắc xanh duy trì suốt phiên sáng trước khi áp lực bán mạnh xuất hiện "nhấn chìm" VN-Index vào cuối phiên. VN-Index đóng cửa 2/10 giảm 12,34 điểm tại mốc 1.652. Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp với giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 22.600 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 2.399 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2.354 tỷ đồng.

Tại chiều mua, cổ phiếu LPB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 26 tỷ đồng. Theo sau, CTD là mã tiếp theo được gom mạnh 18 tỷ đồng. Ngoài ra, CII và TCB cũng được mua lần lượt 15 và 14 tỷ đồng.

Ngược lại, VHM là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 338 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu FPT và VPB cũng bị "xả" 234 tỷ đồng và 221 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng  44 tỷ đồng

Tại chiều mua, NTP được mua ròng mạnh nhất với giá trị 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VFS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng CLH, SGC, SLS.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 24 tỷ đồng; theo sau IDC, HUT, NRC bị bán từ 3-9 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua 2,5 tỷ đồng. Theo sau, F88 và SBB cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại VVS, AAS, ,...

Mai Chi

