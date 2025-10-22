Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 22/10: Khối ngoại bán ròng 1.800 tỷ đồng, ngược dòng tung 400 tỷ gom một cổ phiếu bluechip

22-10-2025

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 1.834 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giao dịch biến động mạnh. Lực bán tăng mạnh khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu gần 30 điểm trước khi bật tăng mạnh về cuối phiên. VN-Index chốt phiên 22/10 tăng 15 điểm (0,91%) lên 1.678 điểm. 

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.625 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 370 tỷ đồng. Theo sau, TCX là mã tiếp theo được gom mạnh 125 tỷ đồng. Ngoài ra, VRE và GEX cũng được mua lần lượt 50 và 36 tỷ đồng.

Phiên 22/10: Khối ngoại bán ròng 1.800 tỷ đồng, ngược dòng tung 400 tỷ gom một cổ phiếu bluechip- Ảnh 1.

Ngược lại, CTG là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 185 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu HPG và VCI cũng bị "xả" 165 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 198 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MBS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng DTD, TNG, HUT.

Phiên 22/10: Khối ngoại bán ròng 1.800 tỷ đồng, ngược dòng tung 400 tỷ gom một cổ phiếu bluechip- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 138 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 38 tỷ, IDC, NTP bị bán từ 2-9 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua 3 tỷ đồng. Theo sau, F88 và VVS cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Phiên 22/10: Khối ngoại bán ròng 1.800 tỷ đồng, ngược dòng tung 400 tỷ gom một cổ phiếu bluechip- Ảnh 3.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại QNS, HBC, ,...

