Phiên 25/9: Khối ngoại thẳng tay bán ròng 2.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

25-09-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh trên toàn thị trường.

Sau quãng giằng co trong phiên sáng, lực kéo mạnh đến từ cổ phiếu VIC khiến VN-Index bật tăng trong phiên chiều. VN-Index đóng cửa phiên 25/9 tăng 8,63 điểm tại mốc 1.666. Thanh khoản vẫn duy trì với giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 27.800 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 2.200 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2.062 tỷ đồng.

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 102 tỷ đồng. Theo sau, CII là mã tiếp theo được gom mạnh 66 tỷ đồng. Ngoài ra, TCB và GMD cũng được mua lần lượt 63 và 38 tỷ đồng.

Phiên 25/9: Khối ngoại thẳng tay bán ròng 2.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Ngược lại, VPB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 260 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu FPT và SSI cũng bị "xả" 228 tỷ đồng và 213 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 141 tỷ đồng

Tại chiều mua, MST được mua ròng mạnh nhất với giá trị 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TIG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NDN, NRC, VC3.

Phiên 25/9: Khối ngoại thẳng tay bán ròng 2.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 107 tỷ đồng; theo sau CEO, IDC, NTP bị bán từ 9-13 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua 1,5 tỷ đồng. Theo sau, F88 và HBC cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Phiên 25/9: Khối ngoại thẳng tay bán ròng 2.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Ngược chiều, HNG bị khối ngoại bán ròng 0,6  tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại MCH. ACV, ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

