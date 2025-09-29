Phiên 29/9: Khối ngoại mạnh tay bán ròng hơn 800 tỷ đồng, đâu là tâm điểm "xả hàng"?

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”. Chốt phiên 29/9, VN-Index tăng gần 6 điểm lên mốc 1.666,48 nhờ nỗ lực kéo trụ của nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup và một số cổ phiếu ngân hàng.

Tuy nhiên, bức tranh toàn thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ khi sàn HoSE có tới 233 mã giảm giá, áp đảo hoàn toàn so với chỉ 86 mã tăng. Thanh khoản duy trì ngưỡng trung bình, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 23.380 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng hơn 807 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 749 tỷ đồng

Chiều mua, VPB và GEX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 114 tỷ và 111 tỷ. Theo sau, các cổ phiếu TAL, TCB và GMD được "gom" ròng với giá trị dao động từ 40 tỷ tới 53 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu SSI khoảng 175 tỷ đồng. 2 cổ phiếu khác là DIG và VNM cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng trên trăm tỷ mỗi mã. Ngoài ra, DXG và MBB cũng bị bán ròng khoảng 81-88 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 36 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu PLC được rót ròng 3 tỷ; theo sau, cổ phiếu BVS, MBS, HUT và SLS được rót ròng khoảng vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC bị bán ròng 15 tỷ đồng. PVS và SHS xếp tiếp theo danh sách với giá trị bán ròng 8 tỷ đồng mỗi mã. Khối ngoại cũng bán ròng vài tỷ đồng tại VCS và CEO.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 23 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA và DDV được mua ròng với giá trị 1-4 tỷ đồng; theo sau, MCH, MSR và F88 cũng được mua ròng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu CSI bị bán ròng với giá trị 28 tỷ trong khi ABB, HNG cùng bị bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, KCB và VGI cũng bị bán ròng nhẹ một vài trăm triệu.