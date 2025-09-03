Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 3/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 3.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

03-09-2025 - 15:47 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, cổ phiếu PDR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 96 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 3/9 trong trạng thái giằng co nhẹ. Dòng tiền nhanh chóng tập trung vào nhóm bất động sản và thép, giúp nhiều mã bứt phá kịch trần, góp phần thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ 0,91 điểm xuống 1.681,3 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 35.500 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay ﻿2.939 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.885 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu PDR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 96 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 49 tỷ tới 65 tỷ đồng tại các mã CII, NKG, NVL và DIG trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay với giá trị lên tới 955 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu Bluechips khác cũng bị bán mạnh khoảng 200 tỷ đồng còn có VPB, FPT, MSN. Cổ phiếu MWG cũng bị "xả" ròng khoảng 173 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 51 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 14 tỷ đồng; PLC, IDJ, IPA xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng đạt 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VGS cũng được khối ngoại mua ròng nhẹ 3 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh 70 tỷ đồng; CEO cũng bị bán ròng với giá trị 19 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng tại IDC, VFS mỗi mã 8 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA là mã được rót ròng mạnh nhất 6 tỷ đồng. Xếp sau, F88, KLB, MSR và PHP được mua ròng khoảng vài trăm tới vài tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu OIL bị bán ròng với giá trị 6 tỷ, xếp sau, ABI, QNS và HNG cũng bị bán ròng 1-2 tỷ đồng.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

