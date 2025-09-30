Phiên 30/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, "xả" gần 400 tỷ tại một cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch cuối cùng tháng 9/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co trong biên độ hẹp. Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ gần 5 điểm xuống 1.661,7 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 29.155 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.268 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.280 ﻿ ﻿ tỷ đồng

Chiều mua, CII và SHB được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 90 tỷ và 82 tỷ. Theo sau, các cổ phiếu TCB, LPB và TAL được "gom" ròng với giá trị dao động từ 56 tỷ tới 75 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu bất động sản KDH khoảng 382 tỷ đồng. Cổ phiếu HPG cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng 172 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, FPT, SSI và VHM cũng bị bán ròng khoảng 103-121 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 18 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO và MBS được khối ngoại mua ròng 25-45 tỷ; theo sau, cổ phiếu DTD, TNG và PLC được rót ròng khoảng vài tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC bị bán ròng 42 tỷ đồng; khối ngoại cũng bán ròng PVS 23 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, khối ngoại cũng bán ròng một vài tỷ đồng tại HLD, SHS và PMC.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA và DDV được mua ròng với giá trị 3-6 tỷ đồng; theo sau, MCH, ABI và MPC cũng được mua ròng 2 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng với giá trị 20 tỷ trong khi SAS bị bán ròng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, MA1, HNG và PAT cũng bị bán ròng nhẹ một vài trăm triệu.