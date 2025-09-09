Phiên 9/9: Khối ngoại bán ròng hơn 850 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả mạnh nhất?

Sau những phút giằng co căng thẳng, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ tăng tốc về cuối phiên 9/9. Đóng cửa, VN-Index tăng 12,79 điểm lên 1.637,32 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE sụt giảm về mức hơn 28.500 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại "đảo chiều" bán ròng 854 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 871 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 182 tỷ đồng. Khối ngoại cũng gom mạnh cổ phiếu VPB khoảng 102 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu như HDG, VIX và DBC đồng loạt được mua ròng với giá trị dao động từ gần 57 tỷ tới 70 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu HPG khoảng 547 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như MBB, SSI cũng bị khối ngoại bán ròng 131-149 tỷ đồng; KBC và VND cũng bị bán ròng với giá trị lần lượt 94 tỷ và 84 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 21 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu SHS được rót ròng mạnh nhất sàn HNX khoảng 45 tỷ đồng. Theo sau, MST, HUT, IVS và VFS được mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị 1-2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu MBS bị bán ròng mạnh tay 12 tỷ đồng. Ngoài ra, PVS, CEO, VGS và DTD bị bán ròng khoảng 2-3 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 4 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được mua ròng với giá trị 6 tỷ đồng; theo sau, MCH, F88, NCS và PXL cũng được mua ròng nhẹ khoảng vài trăm triệu đồng tới 2 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu BVB và ACV bị bán ròng với giá trị 5-8 tỷ trong khi QNS, VCP và ECO bị bán ròng với giá trị không nhiều, chỉ khoảng vài trăm triệu đồng.