Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Philippines dừng nhập khẩu, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp mua lúa cho dân

07-09-2025 - 15:53 PM | Thị trường

Trước việc giá lúa giảm khi Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo, Bộ Công Thương đã đề nghị các địa phương thông tin tới các thương nhân xuất khẩu gạo, tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp (DN) để có giải pháp phù hợp. Đặc biệt, bộ này đề nghị các DN tích cực mua tạm trữ lúa cho nông dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV - cho biết, động thái tạm ngưng nhập khẩu gạo Philippines tác động đến từng DN xuất khẩu gạo. Với trong nước, cần quan tâm tới thiệt hại của nông dân làm ra hạt lúa, khi giá lúa giảm sâu. Trước mắt, Bộ Công Thương đề nghị thu mua tạm trữ lúa giúp bà con rất cần thiết.

Philippines dừng nhập khẩu, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp mua lúa cho dân- Ảnh 1.

Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đang giảm sâu. Ảnh: CK.

“Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành, cùng bà con và ngành lúa gạo để vượt khó khăn. Tuy nhiên, nhà nước cần có chính sách phù hợp về tín dụng, lãi suất để các doanh nghiệp có nguồn vốn thu mua lúa với giá tốt cho nông dân , như cho vay ưu đãi lãi suất trong ngắn hạn mấy tháng. Đây cũng chỉ giải pháp tạm thời để giải quyết tình thế”, ông Thành nói.

Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, Sở đã đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, DN thu mua, phân phối gạo bình tĩnh, không vì động thái của Philippines mà vội ký các hợp đồng có giá thấp. Đang bán với giá cao bỗng nhiên bán giá thấp sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung.

“Việc tạm ngưng nhập khẩu gạo của Philippines cũng không phải mới, trước đây họ từng làm, một số thị trường khác cũng vậy. Việc dừng nhập khẩu sẽ đẩy giá lúa gạo trong nước lên cao, khi đó người tiêu dùng sẽ gây áp lực cho Chính phủ. Do vậy, dự báo thời gian duy trì sẽ không lâu nên các doanh nghiệp hết sức bình tĩnh”, ông Tuấn nhận định.

Philippines dừng nhập khẩu, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp mua lúa cho dân- Ảnh 2.

Hết tháng 8/2025, Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất lúa vụ Hè Thu hơn 1,5 triệu ha, diện tích thu hoạch gần 1,1 triệu ha, sản lượng ước đạt gần 6,5 triệu tấn. Vụ Thu Đông dự kiến xuống giống khoảng 700.000 ha.

Cũng theo ông Trần Quốc Tuấn, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ lãi suất để các DN có điều kiện thu mua lúa tạm trữ, đi kèm giám sát để tránh việc lợi dụng chính sách, đảm bảo giá lúa của nông dân không bị rớt trong giai đoạn hiện nay. Sở đang nắm tình hình và kiến nghị về bộ ngành để có những chính sách hỗ trợ như Chính phủ đã từng làm khi giá lúa giảm sâu trước đây.

“Giá lúa giảm cũng chỉ thời điểm, không phải lớn lao và kéo dài. Điều quan trọng nhất lúc này, các thương nhân phải rất bình tĩnh, đừng vội vàng rồi bán tháo, bởi khi xuất khẩu giá thấp sẽ mua lúa trong dân với giá thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến đến giá lúa, thiệt thòi cho bà con”, ông Tuấn lưu ý và cho biết, sở cũng tăng cường thông tin về tình hình thị trường thế giới, để các DN tìm kiếm đối tác mới thay thế, đa dạng đầu ra, tránh rủi ro khi phụ thuộc vào một thị trường.

Liên quan đến mua gạo dự trữ quốc gia, theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), tính đến hết tháng 6 năm nay, toàn ngành đã hoàn thành kế hoạch năm về đấu thầu mua và nhập kho 220.000 tấn gạo. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về bổ sung kế hoạch, Cục DTNN đã giao 15 Chi cục DTNN khu vực tổ chức đấu thầu mua bổ sung 280.000 tấn lúa, gạo, hoàn thành nhập gạo vào kho chậm nhất hết ngày 31/10. Theo Cục DTNN, đơn giá mua gạo dự trữ trung bình năm nay thấp hơn đáng kể so với các năm trước.

Theo thông tin tổng hợp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam , người tiêu dùng Philippines đang ngày càng ưa chuộng gạo cao cấp của Việt Nam, đặc biệt giống như ST25, DT8 và OM5451 (hiện chiếm 74% lượng gạo nhập khẩu của nước này).

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Cà Mau, giá lúa tươi hiện chỉ khoảng 5.200-5.500/kg, giảm 1.000-1.500 đồng/kg so với tháng trước, thấp hơn 2.000-2.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp các ngành liên quan, các xã/phường khẩn trương thông tin, phổ biến đến nông dân, hợp tác xã, thương nhân để có kế hoạch sản xuất, tiêu thụ phù hợp. Hỗ trợ kết nối với thương lái, ưu tiên hợp đồng nội địa, tìm thị trường khác hoặc tạm trữ, tránh bán tháo giá thấp; rà soát, tổng hợp tình hình doanh nghiệp thu mua lúa trên địa bàn tỉnh xuất khẩu sang Philippines, khó khăn, vướng mắc để đề xuất tỉnh giải pháp. Hỗ trợ các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tìm kiếm thị trường mới, tăng cường xúc tiến thương mại.

Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ, Trung Quốc đua nhau gửi một loại nguyên liệu quan trọng vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, hơn 1 nửa thế giới đang đổ xô đến nước ta mua hàng

Mỹ, Trung Quốc đua nhau gửi một loại nguyên liệu quan trọng vào Việt Nam: Thuế nhập khẩu 0%, hơn 1 nửa thế giới đang đổ xô đến nước ta mua hàng Nổi bật

Lộ diện cứu tinh nhiên liệu mới của châu Âu: Nhập khẩu tăng cao nhất 1 năm, bất ngờ lại là đối tác lớn của Nga

Lộ diện cứu tinh nhiên liệu mới của châu Âu: Nhập khẩu tăng cao nhất 1 năm, bất ngờ lại là đối tác lớn của Nga Nổi bật

VinFast VF 6 và VF 7 làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn, giá bán 'chấn động' thị trường?

VinFast VF 6 và VF 7 làm tại Ấn Độ dành cho người Ấn, giá bán 'chấn động' thị trường?

14:01 , 07/09/2025
10 tính năng 'xịn sò' giúp chị em lái xe tập trung hơn: Đa số đã xuất hiện tại Việt Nam, có tính năng giúp nhắn tin cho chồng

10 tính năng 'xịn sò' giúp chị em lái xe tập trung hơn: Đa số đã xuất hiện tại Việt Nam, có tính năng giúp nhắn tin cho chồng

12:01 , 07/09/2025
Xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục mới: Lộ diện loạt ngành hàng tỷ USD

Xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục mới: Lộ diện loạt ngành hàng tỷ USD

11:01 , 07/09/2025
Giảm giá 9/9 cực khủng: iPhone giá sốc từ 7,3 triệu đồng, phụ kiện công nghệ rẻ khó tin

Giảm giá 9/9 cực khủng: iPhone giá sốc từ 7,3 triệu đồng, phụ kiện công nghệ rẻ khó tin

10:01 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên