Philippines dừng nhập khẩu, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp mua lúa cho dân

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV - cho biết, động thái tạm ngưng nhập khẩu gạo Philippines tác động đến từng DN xuất khẩu gạo. Với trong nước, cần quan tâm tới thiệt hại của nông dân làm ra hạt lúa, khi giá lúa giảm sâu. Trước mắt, Bộ Công Thương đề nghị thu mua tạm trữ lúa giúp bà con rất cần thiết.

Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đang giảm sâu. Ảnh: CK.

“Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành, cùng bà con và ngành lúa gạo để vượt khó khăn. Tuy nhiên, nhà nước cần có chính sách phù hợp về tín dụng, lãi suất để các doanh nghiệp có nguồn vốn thu mua lúa với giá tốt cho nông dân , như cho vay ưu đãi lãi suất trong ngắn hạn mấy tháng. Đây cũng chỉ giải pháp tạm thời để giải quyết tình thế”, ông Thành nói.

Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, Sở đã đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, DN thu mua, phân phối gạo bình tĩnh, không vì động thái của Philippines mà vội ký các hợp đồng có giá thấp. Đang bán với giá cao bỗng nhiên bán giá thấp sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung.

“Việc tạm ngưng nhập khẩu gạo của Philippines cũng không phải mới, trước đây họ từng làm, một số thị trường khác cũng vậy. Việc dừng nhập khẩu sẽ đẩy giá lúa gạo trong nước lên cao, khi đó người tiêu dùng sẽ gây áp lực cho Chính phủ. Do vậy, dự báo thời gian duy trì sẽ không lâu nên các doanh nghiệp hết sức bình tĩnh”, ông Tuấn nhận định.

Hết tháng 8/2025, Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất lúa vụ Hè Thu hơn 1,5 triệu ha, diện tích thu hoạch gần 1,1 triệu ha, sản lượng ước đạt gần 6,5 triệu tấn. Vụ Thu Đông dự kiến xuống giống khoảng 700.000 ha.

Cũng theo ông Trần Quốc Tuấn, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ lãi suất để các DN có điều kiện thu mua lúa tạm trữ, đi kèm giám sát để tránh việc lợi dụng chính sách, đảm bảo giá lúa của nông dân không bị rớt trong giai đoạn hiện nay. Sở đang nắm tình hình và kiến nghị về bộ ngành để có những chính sách hỗ trợ như Chính phủ đã từng làm khi giá lúa giảm sâu trước đây.

“Giá lúa giảm cũng chỉ thời điểm, không phải lớn lao và kéo dài. Điều quan trọng nhất lúc này, các thương nhân phải rất bình tĩnh, đừng vội vàng rồi bán tháo, bởi khi xuất khẩu giá thấp sẽ mua lúa trong dân với giá thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến đến giá lúa, thiệt thòi cho bà con”, ông Tuấn lưu ý và cho biết, sở cũng tăng cường thông tin về tình hình thị trường thế giới, để các DN tìm kiếm đối tác mới thay thế, đa dạng đầu ra, tránh rủi ro khi phụ thuộc vào một thị trường.

Liên quan đến mua gạo dự trữ quốc gia, theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), tính đến hết tháng 6 năm nay, toàn ngành đã hoàn thành kế hoạch năm về đấu thầu mua và nhập kho 220.000 tấn gạo. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về bổ sung kế hoạch, Cục DTNN đã giao 15 Chi cục DTNN khu vực tổ chức đấu thầu mua bổ sung 280.000 tấn lúa, gạo, hoàn thành nhập gạo vào kho chậm nhất hết ngày 31/10. Theo Cục DTNN, đơn giá mua gạo dự trữ trung bình năm nay thấp hơn đáng kể so với các năm trước.

Theo thông tin tổng hợp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam , người tiêu dùng Philippines đang ngày càng ưa chuộng gạo cao cấp của Việt Nam, đặc biệt giống như ST25, DT8 và OM5451 (hiện chiếm 74% lượng gạo nhập khẩu của nước này).