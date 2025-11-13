Phó Cục trưởng Cục Thuế: Chúng tôi chỉ kiểm tra những trường hợp có dấu hiệu rủi ro

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính)

Chia sẻ trong chương trình "Miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai – Tiếp sức 5 triệu hộ kinh doanh từ truyền thống đến thương mại điện tử" của Sapo ngày 11/11, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết, hiện cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ kinh doanh, trong đó 2-2,5 triệu hộ cần được hỗ trợ trực tiếp. Đây là nhóm gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và khả năng tiếp cận thông tin, do vậy ngành thuế tập trung cao độ trong 60 ngày đêm chuyển đổi.

Ngành Thuế cũng đã xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ thể, đồng thời hoàn thiện cổng khai thuế thử nghiệm để hộ kinh doanh thao tác và làm quen. Dự kiến cổng chính thức sẽ vận hành từ ngày 1/5/2026, tích hợp tính năng tương tác, hỏi đáp và phản ánh trực tuyến.

Với các hộ kinh doanh đã chủ động triển khai trong đợt này, ngành thuế khuyến khích thực hiện ngay việc phản ánh kế toán, khai và nộp thuế trực tuyến. Mục tiêu là tự động hóa tối đa, đặc biệt với nhóm tính thuế theo doanh thu trừ chi phí sẽ hướng tới tờ khai gợi ý, giúp giảm chi phí tuân thủ và thời gian thực hiện nghĩa vụ.

"Nhiều hộ băn khoăn về việc có bị xử lý vi phạm hành chính không, có thanh tra, kiểm tra nhiều hơn không. Chúng tôi khẳng định càng công khai, minh bạch và thực hiện tốt với sự đồng hành của chúng tôi thì sẽ không gặp phải cái tình huống vi phạm hành chính và đặc biệt là đã tuân thủ tốt thì sẽ không kiểm tra. Thực tế chỉ kiểm tra ở ngưỡng mà có rủi ro thôi", ông Mai Sơn cho biết.

Phó Cục trưởng Cục Thuế thông tin, hiện nay có hơn 110 nhà cung cấp giải pháp phần mềm kết nối hóa đơn điện tử. Trong chiến dịch 60 ngày cao điểm, cơ quan thuế sẽ khảo sát thực tế: cơ sở vật chất của hộ kinh doanh hiện nay ra sao, đã có thiết bị như máy tính bảng, điện thoại thông minh hay chưa, mức độ sử dụng phần mềm và hiểu biết về chính sách thuế đến đâu, cũng như các khó khăn, vướng mắc mà người nộp thuế đang gặp phải.

Trước tình trạng nhiều hộ vẫn lo ngại về hàng tồn kho, kê khai sai sót, khả năng bị xử phạt, hoặc bị truy thu nếu doanh thu phản ánh cao hơn, cơ quan thuế cho biết thường xuyên thông tin qua báo chí, tọa đàm, đối thoại để hướng dẫn, giúp hộ kinh doanh hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế của mình.

Sau khảo sát, Cục Thuế sẽ phân nhóm hộ kinh doanh để có phương án hỗ trợ phù hợp, gợi ý kết nối với các nhà cung cấp phần mềm kế toán, khai thuế theo quy mô và điều kiện từng hộ. Với những hộ ở vùng sâu, vùng xa hoặc khu vực thiên tai như Huế, Gia Lai, ngành Thuế đã chỉ đạo hỗ trợ đặc biệt, phối hợp cùng doanh nghiệp công nghệ để bảo đảm quá trình chuyển đổi thuận lợi.

Ông Mai Sơn nhấn mạnh ngành Thuế cam kết hỗ trợ lâu dài, nếu hộ kinh doanh gặp khó khăn hoặc có nhu cầu chuyển sang kê khai, cơ quan thuế địa phương sẽ hướng dẫn và hỗ trợ ngay. Thực tế, hiện đã có hơn 18.000 hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai, và hơn 2.500 hộ chuyển thành doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy người nộp thuế đã chủ động và sẵn sàng tham gia chuyển đổi số.