Phó Cục trưởng Cục Thuế: Nếu đặt ngưỡng doanh thu từ 200 triệu trở xuống miễn thuế thì đã có 44% số hộ kinh doanh được miễn

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế

Ngày 12/11, báo Thanh Niên phối hợp với Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức tọa đàm trực tuyến: Thay đổi mô hình quản lý thuế - Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?.

Tọa đàm đặt vấn đề, theo luật thuế giá trị gia tăng, từ năm 2026 ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh sẽ là 200 triệu đồng/năm, thay cho mức 100 triệu đồng/năm hiện tại. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng 200 triệu/năm chưa áp dụng nhưng đã phần nào lạc hậu và đề xuát ngành thuế xem xét, tính toán để nâng ngưỡng này.

Chia sẻ về vấn đề trên, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết theo số liệu thống kê của cơ quan thuế, nếu đặt ngưỡng từ 200 triệu xuống miễn thuế, đã có 44,4% số hộ kinh doanh được miễn thuế.

Ông cũng cho rằng việc tính toán ngưỡng là cần thiết. Trong dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, quy định giao Chính phủ xác định ngưỡng doanh thu mà cá nhân, hộ kinh doanh không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc này tạo ra sự linh hoạt theo sự phát triển kinh tế – xã hội.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, khi các hộ kinh doanh đi vào ổn định trong quá trình chuyển đổi, cơ quan thuế sẽ đánh giá, tính toán kỹ lưỡng, tiếp tục theo dõi để có báo cáo, đề xuất phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội và phản ánh của người dân trong việc xác định doanh thu.

"Với mức độ thuế khoán này, số liệu cho thấy đã có lượng lớn hộ kinh doanh được hưởng ưu đãi miễn thuế", ông nói.

Trước câu hỏi trong tương lai, nếu nâng ngưỡng lên con số khác, mô hình quản lý thuế sẽ điều chỉnh ra sao? Ông Mai Sơn cho biết chắc chắn sẽ có sự xô lệch trong cơ cấu ngưỡng, nhưng việc này không tác động đến phương thức quản lý hay thực hiện của hộ kinh doanh.

"Ngưỡng hiện nay đề xuất sẽ ổn định trong vòng 3 năm. Khi có điều chỉnh, cơ quan thuế sẽ phối hợp với tất cả đơn vị liên quan để điều chỉnh đồng đều. Những điều chỉnh này mang lại hiệu quả thực tế trong hoạt động và phản ánh sát thực kinh tế – xã hội, không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của hộ kinh doanh. Về phía quản lý nhà nước, luôn sẵn sàng tạo thuận lợi trong thủ tục hành chính, kê khai, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ", ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Sơn cũng cho biết trong quá trình triển khai hóa đơn khởi tạo từ kết nối máy tính tiền, thời gian đầu gặp khó khăn, nhưng đại bộ phận hộ kinh doanh khi tiếp cận thấy lợi ích rõ ràng. Cơ quan thuế xây dựng các chương trình, ví dụ nâng ngưỡng thưởng hóa đơn may mắn, áp dụng Nghị quyết 68, Nghị quyết 198 của Quốc hội, cung cấp ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước cho nhóm hộ kinh doanh, nhằm đảm bảo chuyển đổi số thành công, khuyến khích họ phát triển lên doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ để nhận hỗ trợ lớn hơn.

Về thể chế chính sách, lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh, việc sửa đổi các chính sách giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa công tác kế toán là điều kiện đầu tiên. Hiện nay, theo yêu cầu, thủ tục hành chính tối thiểu giảm 30%, dự kiến xấp xỉ 45%, chi phí tuân thủ giảm khoảng 45%.

Về quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, tờ khai phải đơn giản, tích hợp, dễ sử dụng. Sẽ có các tờ khai gợi ý dựa trên nguồn dữ liệu cơ quan thuế thu thập cùng đại lý thuế và nhà cung cấp giải pháp, hỗ trợ bà con giảm chi phí, thời gian thực hiện phản ánh kế toán, tính toán nghĩa vụ. Những bước đơn giản này sẽ hỗ trợ bà con.

"Trong thời gian đầu, qua các ngưỡng ban đầu mà cơ quan thuế đồng hành, bà con sẽ tiếp cận và làm quen với công tác này, trở nên rất đơn giản. Với hộ kinh doanh, cơ bản không cần tổ chức công tác kế toán mà hoàn toàn dựa trên phương thức điện tử, các nhà cung cấp giải pháp phối hợp với cơ quan thuế tìm ra phương thức đơn giản nhất", ông nói.