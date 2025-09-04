Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phó Thủ tướng chỉ đạo về tiến độ dự án đường vành đai 3 TP HCM

04-09-2025 - 07:19 AM | Bất động sản

Phó Thủ tướng chỉ đạo di dời các vị trí đường điện cao thế trước 15-9, để có mặt bằng thi công dự án đường vành đai 3 TP HCM.

Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường vành đai 3 TP HCM.

Phó Thủ tướng chỉ đạo về tiến độ dự án đường vành đai 3 TP HCM- Ảnh 1.

Dự án đường vành đai 3 TP HCM đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: NLĐO

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Xây dựng về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 4 Dự án thành phần thuộc Dự án đường vành đai 3 TP HCM của Đoàn kiểm tra số 7, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu UBND TP HCM và các địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về: Công tác giải phóng mặt bằng; vật liệu, thi công...

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác di dời các vị trí đường điện cao thế còn lại, hoàn thành trước ngày 15-9-2025.

Cụ thể, TP HCM còn 1 vị trí tại dự án thành phần 5 thuộc phạm vi nút giao Tân Vạn; Đồng Nai 8 vị trí tại dự án thành phần 3 gồm 6 vị trí tại nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, 2 vị trí tại cầu vượt Hương lộ 9; Tây Ninh (Long An trước đây) 1 vị trí tại dự án thành phần 7 lý trình khoảng Km90+615.

Về vật liệu, UBND TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh chỉ đạo các Chủ đầu tư, nhà thầu chủ động làm việc với các chủ mỏ để bảo đảm tiến độ vật liệu cát, đá về công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về thi công, 3 địa phương cần chỉ đạo các Chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt đoạn 4,6 km từ nút giao Cách mạng tháng 8 - cầu Bình Gởi và đoạn nút giao Tân Vạn thuộc dự án thành phần 5), thường xuyên kiểm tra, giám sát, có giải pháp kịp thời bù lại sản lượng đã chậm; dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" đảm bảo hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.

Về phương án đầu tư nút giao Tân Vạn, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP HCM khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn bảo đảm khai thác hiệu quả, đồng bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 13-2-2025.

Dự án đường vành đai 3 TP HCM có chiều dài khoảng 76,3 km; được chia thành 8 dự án thành phần, bao gồm 4 dự án thành phần xây lắp và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng.

Theo Minh Chiến

Người lao động

