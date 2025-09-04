Thanh toán gần 360 tỷ đồng, Tập đoàn Tiến Phước còn bao nhiêu dư nợ trái phiếu?

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Phước mới đây công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, ngày 25/3/2025, Tập đoàn Tiến Phước đã thanh toán 36,7 tỷ đồng tiền lãi và gần 172 tỷ đồng tiền gốc còn lưu hành của trái phiếu mã GTPCH2123001. Được biết, trái phiếu này phát hành tháng 3/2021, đáo hạn vào tháng 3/2025, giá trị phát hành là 300 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Tiếp đến ngày 6/4/2025, tập đoàn cũng thanh toán 26,4 tỷ đồng tiền lãi và 123,3 tỷ đồng tiền gốc còn lại của trái phiếu mã GTPCH2123002. Được biết, trái phiếu này phát hành tháng 4/2021, đáo hạn vào tháng 4/2025, giá trị phát hành 200 tỷ đồng.

Với việc tất toán 2 lô trái phiếu nói trên, Tập đoàn Tiến Phước không còn dư nợ trái phiếu.

Mục đích phát hành của cả 2 lô trái phiếu này là để tăng phần vốn góp của Tiến Phước tại Công ty TNHH SGS nhằm thực hiện đầu tư/hợp tác đầu tư dự án Châu Pha Parkways, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tài sản đảm bảo của 2 lô trái phiếu cùng là 20 triệu cổ phiếu CTCP Bất động sản Tiến Phước; quyền sử dụng đất tại Biệt thự 61H thuộc sở hữu của bên liên quan; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Biệt thự 61 thuộc sở hữu của bên liên quan; các tài sản và biện pháp đảm bảo khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thoả thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.

Về Tập đoàn Tiến Phước, doanh nghiệp này được thành lập tháng 7/2019 và là một thành viên thuộc hệ sinh thái Tiến Phước do doanh nhân Nguyễn Thành Lập sáng lập.

Hiện người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Phước là bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (SN 1979), con gái của Chủ tịch Nguyễn Thành Lập.

Tiến Phước được biết đến là doanh nghiệp bất động sản gạo cội khu vực phía Nam. Hệ sinh thái của Chủ tịch Nguyễn Thành Lập được biết đến là chủ đầu tư loạt dự án tại TP.HCM như: Khách sạn Le Meridien tại 3C Tôn Đức Thắng, Khu dân cư Long Trường, Khu dân cư Senturia Vườn Lài 9,8ha, Khu dân cư Senturia Nam Sài Gòn 19,8ha, Palm Heights 30ha, Senturia An Phú 18,2ha,…

Tiến Phước cùng liên danh với Keppel Land thực hiện một số dự án như The Estella hay Empire City tại Khu đô thị Thủ Thiêm.

Ngoài bất động sản, hệ sinh thái Tiến Phước còn đầu tư vào lĩnh vực y tế với pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ Mỹ. Công ty này là chủ đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Mỹ (AIH) tại Phường An Phú, Quận 2 (cũ), TP.HCM.