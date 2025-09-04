Công ty An Thịnh lỗ bán niên, nợ phải trả gấp 4,5 lần vốn chủ sở hữu

Lỗ bán niên 2025, dư nợ trái phiếu 12.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp An Thịnh (Công ty An Thịnh) mới đây đã có báo cáo về tình hình tài chính tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, Công ty An Thịnh tiếp tục báo lỗ gần 12 tỷ đồng, đậm hơn khoản lỗ 9 tỷ đồng của nửa đầu năm 2024. Tính đến cuối quý II/2025, doanh nghiệp đã lỗ lũy kế gần 70 tỷ đồng.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp tăng mạnh lên 2.906,2 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng vọt từ 118 tỷ đồng lên mức 12.919 tỷ đồng chủ yếu do phát sinh dư nợ trái phiếu 12.000 tỷ đồng còn nợ phải trả khác gần 919 tỷ đồng. Ngoài ra, An Thịnh cũng tăng mạnh khoản nợ phải trả khác từ hơn 118 tỷ đồng (cuối quý II/2024) lên gần 919 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty An Thịnh là 4,55 lần. Hệ số tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn là 7,18 lần.

Nguồn: HNX

Dữ liệu từ HNX cho thấy, Công ty An Thịnh đang lưu hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 12.000 tỷ đồng. Trong đó, mã ATHCB2431001 trị giá 7.000 tỷ đồng được phát hành ngày 23/12/2024, kỳ hạn 84 tháng, lãi suất phát hành 3%/năm.

Theo nguồn tin của PV, Công ty An Thịnh và Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển BĐS Hải Đăng ký Hợp Đồng Nguyên Tắc Chuyển Nhượng Một Phần Dự Án Bất Động Sản số 2811/2024/HĐNT CNDA BĐS/HĐ-AT hiệu lực ngày 28/11/2024 và các thoả thuận sửa đổi/ bổ sung (nếu có).

Đối tượng chuyển nhượng là một phần của dự án "Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất CT-01, CT-05, CT-06 – Khu đô thị sinh thái Dream City" (tên thương mại là Vinhomes Ocean Park 2) do Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Hải Đăng là Chủ đầu tư nằm trên lô đất CT-05 và CT-06 có diện tích 18.713 m2 (trong đó: Lô đất CT-05 có diện tích 11.533 m2 và Lô đất CT-06 có diện tích 7.180 m2).

Ngày 17/12/2024 (trước thời điểm phát hành trái phiếu mã ATHCB2431001 chỉ 6 ngày), Công ty An Thịnh đem các quyền tài sản và lợi ích phát sinh từ hợp đồng nói trên làm tài sản bảo đảm tại ngân hàng.

Lô trái phiếu còn lại mà Công ty An Thịnh lưu hành là mã ATL12501 trị giá 5.000 tỷ đồng được phát hành ngày 25/06/2025, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất phát hành 9%/năm.

Theo tìm hiểu, ngày 19/6/2025, Công ty An Thịnh ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 04/2025/HTĐT/SDI-ANTHINH với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn.

Đến ngày 24/6/2025, tức trước thời điểm phát sinh lô trái phiếu ATL12501 chỉ 1 ngày, Công ty An Thịnh đã mang hợp đồng này cùng toàn bộ quyền tài sản và tất cả khoản phải thu phát sinh từ và/hoặc liên quan để thế chấp tại ngân hàng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) chính là chủ đầu tư của siêu dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An (tên thương mại The Global City) có tổng diện tích hơn 117ha, nằm ngay trục đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây giao với đường Đỗ Xuân Hợp. TP. Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Theo giới thiệu từ website dự án, The Global City gồm 1.800 căn nhà phố và 10.000 căn hộ chung cư cao tầng, sân golf 92ha với 18 lỗ, khách sạn 400 phòng…

9X nghìn tỷ nắm quyền chi phối Công ty An Thịnh

Ngoài các dự án trên, được biết ngày 16/12/2021, UBND TP.Hà Nội có Quyết định số 5273/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Gia Lâm cho Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp An Thịnh.

Phần chuyển nhượng cho Công ty An Thịnh gọi là dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc lô đất B5 – CT02, B5-CXDV01 và GT2 – Khu đô thị Gia Lâm. Được biết, Khu đô thị Gia Lâm thuộc địa phận thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn, huyện Gia Lâm (cũ), TP.Hà Nội.

Ngày 29/03/2022, UBND TP.Hà Nội có Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc thu hồi 28.228 m2 đất (gồm 3 lô đất có ký hiệu: B5-CT02; B5-CXDV01, GT2) thuộc dự án đầu tư xây dựng " Khu đô thị Gia Lâm" do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Gia Lâm quản lý; giao Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Anh Thịnh để tiếp tục đầu tư, xây dựng, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ngày 4/8/2025, Công ty An Thịnh đem toàn bộ quyền tài sản, khoản phải thu và các động sản khác phát sinh từ Dự Án Khu nhà ở cao tầng thuộc lô đất B5 – CT02, B5-CXDV01 và GT2 – Khu đô thị Gia Lâm để thế chấp tại ngân hàng.

Về An Thịnh, doanh nghiệp này được thành lập năm 2014, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Theo đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 12/12/2024, công ty này tăng vốn điều lệ từ 1.156,2 tỷ đồng lên 2.906,2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Tổng Giám đốc Phùng Thu Hiền (sinh năm 1994) nắm 95% vốn (tương đương 2.706,9 tỷ đồng), Chủ tịch HĐTV Nguyễn Thị Lê Phan nắm 2% (tương đương 58,1 tỷ đồng) và Nguyễn Huy Lâm nắm 3% (tương đương 87,1 tỷ đồng).



