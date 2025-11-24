Phó Thủ tướng có chỉ đạo mới tại dự án đường Vành đai 3

Ngày 24-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đi kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 TP HCM qua Tây Ninh

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài 6,8km, gồm 2 dự án thành phần là đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đến nay, dự án được triển khai thi công với 3 gói thầu chính, bảo đảm tiến độ yêu cầu với giá trị xây dựng đạt hơn 87%. Dự kiến, sẽ thông xe tạm phần đường cao tốc vào ngày 19-12 tới và thông xe chính thức toàn tuyến vào tháng 3-2026.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương nỗ lực vượt khó thi công của các đơn vị nhà thầu, sự quan tâm của tỉnh Tây Ninh trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện máy móc, thi công "3 ca 4 kíp" để bảo đảm thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12 tới nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hàng chục công nhân khẩn trương vệ sinh mặt cầu chuẩn bị thảm nhựa

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trao tặng các phần quà động viên tinh thần các đơn vị thi công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tặng quà và động viên tinh thần các đơn vị thi công

Dự án Vành đai 3 qua Tây Ninh khởi công tháng 6-2023. Dự án có điểm đầu tại ranh TP HCM – Tây Ninh, điểm cuối nút giao Mỹ Yên nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Tổng mức đầu tư của dự án là 4.208 tỉ đồng.