Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ra chỉ đạo nóng cho Ngân hàng Nhà nước về quản lý thị trường vàng

16-09-2025 - 20:25 PM | Tài chính - ngân hàng

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng 9 tháng đầu năm và định hướng thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ra chỉ đạo nóng cho Ngân hàng Nhà nước về quản lý thị trường vàng- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tại cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo về công tác quản lý thị trường vàng trong thời gian vừa qua. 

Về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan Công an, cơ quan thuế trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn.

Đồng thời Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng, các chủ thể khác tham gia thị trường trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường; chỉ đạo cơ quan Công an, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cử nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất sẽ được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực triển khai trong thời gian tới…

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng, sớm đưa Nghị định số 232/2025/NĐ-CP vào thực tiễn. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Về thanh tra, kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định vĩ mô.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP…

Vì sao giá vàng nhẫn giảm chậm hơn vàng miếng?

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

