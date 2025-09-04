'Tôi hối hận vì từng cười người xếp hàng mua vàng bình ổn, giờ nhìn lại thấy mình mới thật đáng cười khi giá vàng đã tăng gần gấp đôi'

Đến ngày 4/9/2025, giá vàng miếng SJC đã đạt mức kỷ lục: 132,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và gần 134 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối tháng 6/2024, giá vàng đã tăng gần 75% – một mức tăng khó tin trong vòng chưa đầy 15 tháng.

Với diễn biến trên, nhiều người không khỏi tiếc nuối khi nhìn lại các quyết định đầu tư trong quá khứ. Anh Nguyễn Văn Bình, một nhân viên văn phòng 35 tuổi tại Hà Nội, là một ví dụ điển hình. Từng "cười thầm" trước cảnh chen chúc xếp hàng mua vàng bình ổn vào giữa năm 2024, giờ đây anh nhận ra mình mới là "người đáng cười" khi bỏ lỡ cơ hội gia tăng tài sản.

Vào cuối tháng 6/2024, thị trường vàng Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 75,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 76,98 triệu đồng/lượng (bán ra). Để bình ổn thị trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) triển khai chương trình bán vàng trực tiếp qua các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank. Giá vàng bình ổn thấp hơn thị trường tự do khoảng 1-2 triệu đồng/lượng, khiến người dân đổ xô xếp hàng từ sáng sớm, thậm chí chen lấn dưới thời tiết nóng bức để mua được vài chỉ vàng.

"Năm ngoái, khi giá vàng bắt đầu tăng nóng và mọi người đổ xô đi xếp hàng mua vàng bình ổn, tôi đã cười thầm. Nhìn cảnh chen chúc, chờ đợi hàng giờ chỉ để mua được vài chỉ vàng, tôi nghĩ: "Sao phải khổ vậy? Thay vì mua vàng, gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 6%/năm chẳng phải an toàn hơn sao?". Với suy nghĩ đó, tôi tự tin mang 500 triệu đồng gửi ngân hàng, hài lòng với ý tưởng tiền đẻ ra tiền một cách chắc chắn mà chẳng cần mạo hiểm", anh Bình chia sẻ.

Thời điểm đó, giá vàng SJC đang ở mức khoảng 77 triệu đồng/lượng. Anh Bình từng nói với bạn bè: "Vàng lên xuống thất thường, mua vào giờ này lỡ rớt giá thì sao? Thôi, cứ gửi tiết kiệm, cuối năm lấy lãi, ung dung!". Bạn bè anh, những người xếp hàng mua vàng, chỉ cười trừ, có người còn bảo: "Cứ chờ xem, vàng không đơn giản như mày nghĩ đâu."

"Một năm trôi qua, tôi kiểm tra tài khoản tiết kiệm. Với lãi suất 6%, số tiền của tôi giờ là khoảng 530 triệu đồng, tăng thêm được 30 triệu. Nhưng khi nghe tin giá vàng SJC đã vọt lên hơn 134 triệu đồng/lượng. Tôi sững sờ. Nếu năm ngoái tôi mua vàng thay vì gửi tiết kiệm, với 500 triệu, tôi đã có thể mua được khoảng 6,5 lượng vàng. Bây giờ, số vàng đó trị giá gần 870 triệu đồng! Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội tăng tài sản gần gấp đôi chỉ trong một năm", anh Bình cho biết.

Giờ nhìn lại, anh Bình cho biết thấy mình mới là người đáng cười. Họ,những người chen lấn xếp hàng cách đây hơn 1 năm, dù mệt mỏi và "cuồng vàng" nhưng đã chọn đúng thời điểm để đầu tư. Còn với anh Bình, với tư duy "chắc chắn" và "an toàn", lại bỏ qua một cơ hội lớn.

"Tất nhiên, đầu tư vàng cũng có rủi ro, và không phải lúc nào giá cũng tăng chóng mặt như vậy. Nhưng nếu không tìm hiểu kỹ và chỉ chọn lối đi quen thuộc, tôi sẽ mãi là người đứng ngoài nhìn cơ hội trôi qua", anh Bình tiếc nuối.

Câu chuyện của anh Bình không phải là cá biệt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, đầu tư vàng không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận lớn. Giá vàng có thể giảm mạnh nếu thị trường đảo chiều, đặc biệt khi các yếu tố địa chính trị ổn định hoặc lãi suất tăng cao.