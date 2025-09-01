Phó Tổng giám đốc VietCredit bị phạt vì mua cổ phiếu 'chui'

Ngày 29/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 224/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Hữu Toàn - Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit, mã: TIN).



Cụ thể, ông Lê Hữu Toàn bị phạt 87,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định. Ông Lê Hữu Toàn đã mua 609.237 cổ phiếu TIN vào ngày 16/4/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Được biết, ông Lê Hữu Toàn sinh năm 1984, có trình độ Cử nhân Công nghệ thông tin. Ông được bổ nhiệm vào Ban điều hành VietCredit từ tháng 4/2025.

Ông Toàn chính là em trai ông Lê Hữu Sơn - cũng là Phó Tổng giám đốc VietCredit. Tính đến cuối quý II/2025, ông Lê Hữu Toàn sở hữu 875.977 cổ phiếu TIN; ông Lê Hữu Sơn nắm 3,5 triệu cổ phiếu TIN.

Ngoài vị trí tại VietCredit, ông Lê Hữu Toàn còn liên quan đến loạt doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Truyền thông Vega, Công ty cổ phần Trò chơi Vega, Công ty cổ phần Bạch Minh, Công ty cổ phần Đầu tư Vega Fintech, Công ty cổ phần Amber Fintech.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, VietCredit ghi nhận lợi nhuận trước thuế 318 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 185 tỷ đồng.

Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng gấp 2,8 lần cùng kỳ lên 1.052 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng lần lượt giảm 27% và 16%.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 300 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay sau năm 2024 lỗ gần 156 tỷ đồng - VietCredit đã vượt 5% mục tiêu chỉ sau 6 tháng.

Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 9.535 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 82% lên hơn 2.664 tỷ đồng, còn dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 6.497 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%.

Về nguồn vốn, VietCredit ghi nhận tiền gửi khách hàng hơn 2.128 tỷ đồng và lượng phát hành giấy tờ có giá gần 2.580 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,3 lần và tăng 12% so với đầu năm.