Phụ nữ thông minh không bao giờ đăng 5 kiểu status này

Bạn có hay đăng bài lên MXH không? Và bạn có dám đăng bất cứ điều gì mình thích, chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì không?

Phần lớn câu trả lời cho câu hỏi thứ 2 sẽ là “Không”.

Bởi con người sống trong tập thể, không ai có thể hoàn toàn một mình một kiểu. Ai cũng có nhu cầu giao tiếp, duy trì hình ảnh hay kết nối xã hội. Thế nên, trước khi bấm “đăng”, nhiều người thường suy nghĩ rất kỹ, thậm chí còn cài đặt chế độ xem để kiểm soát ai được xem bài nào.

Có thể nói, đăng bài trên MXH cũng là một nghệ thuật sống, nơi những chi tiết nhỏ có thể bộc lộ rất nhiều điều về một con người. Và nếu một người phụ nữ không bao giờ đăng 5 kiểu bài dưới đây thì có nghĩa cô ấy thật sự thông minh và cực kỳ tinh tế.

Không than thở, không lan tỏa năng lượng tiêu cực

Nhiều phụ nữ, khi buồn bực, thường đăng status để trút tâm trạng. Ban đầu, có thể sẽ có người an ủi, hỏi han. Nhưng nếu điều đó lặp lại nhiều lần, họ sẽ dần thấy bạn chỉ toàn năng lượng xấu và cảm xúc thất thường.

Ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai thực sự sống dễ dàng cả. Nếu bạn suốt ngày than vãn, bạn sẽ biến mình thành một “hố đen” hút cạn năng lượng của người khác. Ngay cả người thương bạn nhất cũng sẽ thấy mệt mỏi.

Phụ nữ thật sự khôn ngoan biết nghĩ cho người khác. Dù có lúc cảm xúc dâng trào, họ vẫn biết cách tự cân bằng chứ không kéo người khác cùng chìm xuống.

Không công khai cãi vã hay bóc phốt ai

Khi mối quan hệ rạn nứt hoặc có người khiến bạn tổn thương, bạn có chọn “bóc phốt” họ trên mạng không? Nhiều người làm vậy để hả giận, với suy nghĩ: “Tôi không vui thì người khác cũng đừng mong vui vẻ”.

Nhưng bạn có từng nghĩ đến hậu quả?

Dù ai đúng ai sai thì việc mang chuyện cá nhân ra mạng xã hội luôn khiến bạn mất điểm - chẳng khác nào “tổn thương người khác 1 phần, tự tổn hại mình 8 phần”.

Không khoe của, khoe giàu

Người phụ nữ thông minh, dù giàu đến đâu, cũng không bao giờ phô trương. Họ chọn sống khiêm tốn, tận hưởng cuộc sống một cách yên lặng.

Vì họ hiểu con người không chịu nổi việc bị người khác đánh giá quá cao. Khoe quá nhiều sẽ khiến bạn trở thành mục tiêu của sự ganh tỵ, soi mói và toan tính.

Không đăng ảnh chuyển khoản, quà cáp quá nhiều

Được yêu thương là điều hạnh phúc nhưng không có nghĩa phải khoe cho cả thế giới biết. Càng đăng, càng có cảm giác phô trương và so bì. Người khác sẽ nhìn bạn như một cô gái thiếu chiều sâu và ưa thể hiện.

Phụ nữ thực sự có sức hút không cần chứng minh ai yêu mình nhiều đến đâu, bởi họ biết rõ giá trị của bản thân không nằm ở đó.

Không đăng ảnh “sống ảo” khác xa đời thực

Chụp ảnh selfie là chuyện bình thường, nhưng có người chỉnh đến mức người thân cũng chẳng nhận ra nổi. Những bức ảnh ấy không khiến bạn đẹp hơn, chỉ khiến người khác nghi ngờ gu thẩm mỹ và sự thành thật của bạn.

Trong mọi mối quan hệ, thành thật vẫn là nền tảng quan trọng nhất. Nếu ngay cả khuôn mặt của mình bạn còn không dám để thật thì người khác có thể tin vào điều gì ở bạn?

Lời kết

Sự thông minh của một người phụ nữ không chỉ nằm ở trí tuệ hay năng lực mà còn ở cách họ cư xử, kiểm soát cảm xúc và giữ giới hạn.

Nếu bạn chưa từng đăng những kiểu bài kể trên, điều đó cho thấy bạn có tiêu chuẩn rất cao cho chính mình và hiểu rõ thế nào là khí chất của một người phụ nữ bản lĩnh, tinh tế và đầy sức hút.