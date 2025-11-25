Phú Thọ cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của địa phương

Phú Thọ tăng trưởng GRDP 09 tháng đầu năm đạt 10,22%, vượt kịch bản đề ra, đứng thứ 04/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thu hút vốn đầu tư FDI đạt 1.219,11 triệu USD

Thông báo kết luận nêu rõ, trong 10 tháng đầu năm 2025, mặc dù có nhiều biến động lớn và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục khó khăn, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng cơ bản ổn định; tăng trưởng GRDP 09 tháng đầu năm đạt 10,22%, vượt kịch bản đề ra, đứng thứ 04/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 26,94% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại diễn ra sôi động, thị trường hàng hoá đa dạng phong phú; lũy kế 10 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,38% so với cùng kỳ, đạt 88,9% mục tiêu tăng trưởng.

Tổng thu ngân sách 10 tháng ước đạt 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 117,6% dự toán Trung ương giao, bằng 105,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Hoạt động du lịch với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú, hấp dẫn; lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 86,7% mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2025 đạt 72,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (số liệu theo báo cáo của Bộ Tài chính), cao hơn so với bình quân chung của cả nước (54,4%).

Đặc biệt, tỉnh đã thu hút vốn đầu tư FDI đạt 1.219,11 triệu USD, tăng 84% so với cùng kỳ, bằng 115,1% mục tiêu tăng trưởng năm 2025; thu hút vốn DDI ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 71% so với mục tiêu năm 2025. An sinh xã hội được bảo đảm; công tác giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm mới được chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế được quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại mở rộng. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp sau hơn 04 tháng hoạt động cơ bản bảo đảm ổn định, thông suốt.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn nữa về tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương sau khi hợp nhất, sáp nhập; trên cơ sở đó khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển, các định hướng phát triển lớn của Tỉnh sau khi hình thành đơn vị hành chính mới.

Trên cơ sở Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách và các đề án trọng điểm để phát triển đột phá trong thời gian tới; đồng thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu Chính phủ giao (10%); tăng thu ngân sách nhà nước (phấn đấu đạt và vượt dự toán trung ương giao và dự toán tỉnh giao); đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025).

Rà soát lại các đột phá chiến lược, trong đó chú trọng công tác cải cách hành chính

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần rà soát lại việc thực hiện các đột phá chiến lược, trong đó chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; xây dựng bộ cơ chế chính sách để tận dụng tối đa và đồng bộ với các cơ chế chính sách của trung ương ban hành; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số, kinh tế số…

Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên cho phát triển hạ tầng, nhất là giao thông kết nối, hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương trong việc triển khai các dự án trọng điểm của Trung ương trên địa bàn, đặc biệt là đối với công tác giải phóng mặt bằng.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cấp xã

Về chính quyền địa phương 02 cấp , Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ổn định tổ chức bộ máy, chủ động bám sát các quy định của Chính phủ để triển khai kịp thời, tiếp tục bảo đảm vận hành chính quyền 02 cấp trong thời gian tới được thông suốt, hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ hiện hữu. Chủ động bố trí nguồn lực, ngân sách để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng theo yêu cầu thực tiễn công việc.

Tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cấp xã. Đặc biệt, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ bắt buộc, mang tính cấp bách đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.







