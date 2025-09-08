Pinetree: Số hoá toàn diện đón đầu xu thế phát triển của thị trường tài chính

Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 đang thay đổi diện mạo ngành tài chính toàn cầu, Chứng khoán Pinetree (Pinetree Securities) nổi lên như một biểu tượng của sự đổi mới tại Việt Nam. Với chiến lược chứng khoán số toàn diện “không chi nhánh, không môi giới, chỉ có nền tảng số”, công ty đã xây dựng một hệ sinh thái nền tảng tài chính số toàn diện, mang lại trải nghiệm đầu tư tiện lợi, an toàn và hiệu quả cho nhà đầu tư.

Hệ thống Core chuẩn công nghệ Hàn Quốc

Pinetree là thành viên của Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. – một doanh nghiệp tài chính hàng đầu Hàn Quốc thuộc Hanwha Group. Một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Pinetree chính là việc tự xây dựng và sở hữu hoàn toàn hệ thống Core chứng khoán theo chuẩn công nghệ Hàn Quốc – một mô hình hiếm thấy tại thị trường Việt Nam.

Hệ thống Core, hay còn gọi là hệ thống lõi, là nền tảng cốt lõi xử lý tất cả các giao dịch chứng khoán, từ đặt lệnh, khớp lệnh đến thanh toán và lưu ký. Thay vì phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba, Pinetree đã đầu tư mạnh mẽ để phát triển hệ thống này ngay từ đầu, dựa trên kinh nghiệm và công nghệ từ Hàn Quốc – quốc gia dẫn đầu thế giới về thị trường chứng khoán điện tử.

Điều này không chỉ giúp công ty kiểm soát hoàn toàn quy trình vận hành, tối ưu chi phí mà còn mang lại khả năng tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thị trường địa phương.

Hệ thống Core của Pinetree được thiết kế để xử lý khối lượng giao dịch lớn với tốc độ cao, giảm thiểu rủi ro gián đoạn và đảm bảo tính bảo mật cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới KRX, lợi thế "Core chuẩn Hàn" của Pinetree trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Công ty đã kết nối an toàn với KRX, cho phép phát triển các tính năng mới về giao dịch phái sinh nâng cao, gia tăng thêm nhiều trải nghiệm dịch vụ thông minh cho khách hàng…

Việc tự sở hữu hệ thống Core còn giúp Pinetree tiết kiệm chi phí dài hạn và tăng cường khả năng mở rộng. Việc ứng dụng công nghệ từ Hàn Quốc vào hệ thống Core đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ sinh thái số, phục vụ toàn bộ hành trình đầu tư của khách hàng từ khởi đầu đến nâng cao. Điều này không chỉ gia tăng hiệu quả hoạt động nội bộ mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho nhà đầu tư, như phí giao dịch thấp và trải nghiệm mượt mà.

Hệ sinh thái nền tảng tài chính số toàn diện

Không chỉ dừng lại ở một nền tảng giao dịch đơn lẻ, Pinetree còn xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, tích hợp đa dạng các công cụ hỗ trợ đầu tư. Hệ sinh thái này dựa trên hệ thống Core vững chắc, nhằm thấu hiểu và trao quyền chủ động cho mỗi nhà đầu tư. Các nền tảng chính bao gồm, Stock123, AlphaTrading, WebTrading và EliteTrade, đều được thiết kế để phục vụ các giai đoạn khác nhau trong hành trình đầu tư.

Stock123 hướng đến người mới bắt đầu, cung cấp các mô-đun học tập và thực hành giao dịch giả lập dựa trên dữ liệu thị trường thực tế, hỗ trợ giảm thiểu rủi ro khi tham gia vào thị trường thật.

AlphaTrading là ứng dụng quản lý tài sản và giao dịch chứng khoán hàng đầu, nổi bật với tính năng sáng tạo sử dụng công nghệ cao từ Hàn Quốc. Ứng dụng này cho phép người dùng đặt lệnh nhanh chóng, theo dõi danh mục đầu tư thời gian thực và sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu nâng cao.

Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch trên nền tảng web cũng được chú trọng phát triển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Nổi bật có WebTrading – nền tảng cung cấp đầy đủ tính năng hỗ trợ tất cả các đối tượng khách hàng, cùng hệ thống biểu đồ trực quan, dễ sử dụng; và EliteTrade – nền tảng giao dịch chứng khoán chuyên biệt, được thiết kế dành riêng cho khách hàng tổ chức.

Hệ sinh thái này được xây dựng với mục tiêu "không chi nhánh, không môi giới, chỉ có nền tảng số", đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng trong suốt hành trình đầu tư. Ngoài ra, Pinetree còn mở rộng sang các dịch vụ như chứng khoán phái sinh, trái phiếu, tư vấn tài chính doanh nghiệp… Sự toàn diện của hệ sinh thái không chỉ giúp Pinetree thu hút hơn 150.000 khách hàng mà còn góp phần thúc đẩy văn hóa đầu tư số tại Việt Nam, nơi tỷ lệ sử dụng ứng dụng tài chính đang tăng nhanh chóng.

Liên tục tích hợp và cập nhật công nghệ mới

Số hóa toàn diện tại Pinetree không phải là một dự án một lần mà là quá trình liên tục tích hợp và cập nhật công nghệ mới, đảm bảo hệ thống luôn dẫn đầu xu hướng. Công ty thường xuyên đầu tư vào các công nghệ tiên tiến như AI, blockchain và dữ liệu lớn… để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Pinetree đã áp dụng công nghệ eKYC (electronic Know Your Customer) sử dụng nhận diện khuôn mặt và AI để xác thực khách hàng trực tuyến, giúp mở tài khoản chỉ trong vài phút mà không cần gặp mặt. Với việc kết nối thành công với hệ thống KRX, tốc độ xử lý, tích hợp hệ thống và trải nghiệm người dùng được tối ưu hoá triệt để.

Bên cạnh đó, công ty cũng là một trong ít doanh nghiệp tiên phong giới thiệu các giải pháp tài chính đột phá như danh mục đầu tư theo chủ đề, vay margin với các gói ưu đãi nổi trội P-Zero, P-5,9%, P-6,8% với hạn mức vay lên đến 250 triệu đồng/ngày... Đây là các sản phẩm giúp khách hàng có thể tối đa hoá lợi nhuận đồng thời quản trị rủi ro hiệu quả, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Ngoài ra, để hoàn thiện hệ sinh thái số, ngay từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2019, Pinetree đã đẩy mạnh kênh Youtube và tiên phong áp dụng nhiều định dạng mới như video, livestream, podcast và đồ họa chuyển động cho các bản tin, báo cáo chứng khoán.

Không chỉ đa dạng về hình thức, nội dung cũng được Pinetree đầu tư phong phú. Từ cập nhật tổng quan thị trường đến phân tích chuyên sâu theo ngành, theo từng loại chứng khoán; từ thị trường trong nước đến quốc tế... tất cả được truyền tải toàn diện qua các chương trình như "Morning Brief", "Phái sinh", "Market Brief", "Chứng khoán hôm nay", "Pinetalk: Tiêu điểm chứng khoán tuần"...

Mục tiêu của những nội dung này là đáp ứng đa dạng nhu cầu thông tin của nhà đầu tư, giúp họ có thêm thông tin khách quan, chính xác để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Với 24 bản tin và báo cáo phân tích mỗi tuần, được phát hành đồng thời trên Youtube, ứng dụng và website, Pinetree hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu về tần suất và độ phủ nội dung.

Nhìn chung, số hóa toàn diện tại Pinetree không chỉ là một chiến lược kinh doanh mà còn là cam kết mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư. Với hệ thống Core chuẩn Hàn Quốc làm nền tảng, hệ sinh thái nền tảng tài chính toàn diện, sự đổi mới liên tục và hệ thống thông tin đa dạng, Pinetree đang dẫn dắt sự chuyển đổi số trong ngành chứng khoán Việt Nam, mở ra cơ hội để nhà đầu tư tham gia vào một hệ thống hiện đại, an toàn và hiệu quả.