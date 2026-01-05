PV Gas không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, MCK: GAS, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Theo đó, căn cứ Báo cáo tài chính quý III năm 2025 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất (lập tại ngày chốt danh sách 29/8/2025), PV Gas có tổng cộng 17.495 cổ đông.

Trong đó gồm 1 cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) nắm giữ 95,76% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và 17.494 cổ đông còn lại nắm giữ 4,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, PV Gas chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15. Cụ thể là không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Ảnh minh họa

PV Gas cho biết, doanh nghiệp đang nỗ lực làm việc với cổ đông lớn là PVN, đồng thời báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành.

Với việc không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng, PV Gas sẽ phải đối mặt với việc hủy niêm yết cũng như rời khỏi sàn chứng khoán.

Trong một diễn biến khác, PV Gas cũng vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 1684/QĐ-DNL về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước qua kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của PV Gas.

Đồng thời, doanh nghiệp còn nhận được Quyết định số 1683/QĐ-DNL về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2021.

Theo các quyết định nêu trên, đối với phần truy thu thuế, do có sự khác nhau trong cách hiểu các quy định của pháp luật cũng như quan điểm về ghi nhận doanh thu, chi phí và qua quá trình thanh tra, Kiểm toán Nhà nước đã tính toán lại nghĩa vụ thuế.

Kết quả, Thanh tra Bộ Tài chính xác định số thuế giá trị gia tăng còn thiếu là gần 2,6 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu hơn 4,8 tỷ đồng. Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu gần 110,4 tỷ đồng.

Đối với phần xử lý vi phạm hành chính về thuế, Thanh tra Bộ Tài chính phạt tiền do kê khai sai gần 1,5 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 850,3 triệu đồng. Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước xác định tiền phạt do kê khai sai là gần 22,1 tỷ đồng và tiền chậm nộp hơn 7,8 tỷ đồng.

PV Gas cũng cho biết, trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành để đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng chế độ.



