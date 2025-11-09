PV Power dự kiến dùng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu làm gì?

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, MCK: POW, sàn HoSE) công bố Nghị quyết số 86/NQ-ĐLDK về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.



Theo đó, PV Power quyết định triển khai đồng thời cả 3 phương án phát hành/chào bán tổng cộng gần 726 triệu cổ phiếu.

Thứ nhất, PV Power sẽ chào bán 281 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 12%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 12 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025- quý I/2026.

Ở Nghị quyết này, HĐQT POW điều chỉnh phương án sử dụng 2.810 tỷ đồng thu về. Trong đó, 2.399,2 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 19/2022/NT34-08-PVP&SCT+LLM (gọi tắt là hợp đồng số 1); 411 tỷ đồng dùng để thanh toán hợp đồng mua bán khí LNG Tái hóa phục vụ giai đoạn chạy thử cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 613/2024/PVGas/QNLK-PVPOWER/B1 (gọi tắt là hợp đồng số 2).

Trong trường hợp không thu đủ số tiền từ đợt chào bán như dự kiến, công ty sẽ ưu tiên phân bổ số tiền để thanh toán hợp đồng số 1 trước, sau đó đến hợp đồng số 2.

Thứ hai, PV Power lên kế hoạch phát hành 351,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024 của PV Power.

Thứ ba là phương án phát hành 93,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện 4%, tức 400 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2024 của PV Power.

Nguồn: POW

Nếu hoàn tất cả 3 phương án phát hành trên, PV Power sẽ tăng vốn điều lệ từ 23.418,7 tỷ đồng lên mức 30.678,5 tỷ đồng.

Các phương án này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 25/9/2025. Kể từ khi cổ phần hóa năm 2018 đến nay, vốn điều lệ PV Power vẫn giữ nguyên ở mức 23.418,7 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vẫn nắm gần 80% vốn.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PV Power ghi nhận doanh thu thuần 25.404 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Dù áp lực chi phí tăng cao nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng tới 96% lên mức 2.182 tỷ đồng.



