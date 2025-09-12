PV Power muốn phát hành gần 726 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

PV Power sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua phương án phát hành gần 726 triệu cổ phiếu nhằm mục đích tăng vốn điều lệ lên mức hơn 30.678,5 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, MCK: POW, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25/9/2025 tới đây.

Đáng chú ý, PV Power sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành gần 726 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán và thưởng cho cổ đông.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến sẽ chào bán hơn 281 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 12%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 12 cổ phiếu chào bán thêm.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là hơn 2.810,2 tỷ đồng, sẽ được giải ngân cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Doanh nghiệp sẽ thực hiện chào bán ngay sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong năm 2025, quý I/2026.

Song song, PV Power còn phát hành gần 351,3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 3.512,8 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của PV Power.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn dự kiến phát hành gần 93,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 4%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 936,7 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Thời gian dự kiến thực hiện 2 phương án phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức nêu trên là trong năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nếu hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của PV Power sẽ tăng từ hơn 23.418,7 tỷ đồng lên hơn 30.678,5 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch tăng vốn điều lệ, PV Power cũng sẽ trình cổ đông thông qua tờ trình về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và cập nhật địa chỉ trụ sở chính.

Lãnh đạo PV Power cho biết, theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, PV Power phải thực hiện Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa. Tuy nhiên, một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh hiện nay của PV Power có tỷ lệ SHNN tối đa thấp hơn 50%

Do đó, PV Power cần điều chỉnh để loại bỏ các hoạt động nằm trong danh mục hạn chế tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, công ty sẽ không tham gia xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội; không thực hiện dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; không tham gia truyền tải; điều độ hệ thống điện quốc gia,...

