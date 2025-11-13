PVS chốt ngày phát hành hơn 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (MCK: PVS, sàn HNX) vừa có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, ngày 28/11/2025 tới đây, PVS sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 33,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 334,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng của PVS năm 2024 đã được kiểm toán.

Ảnh minh họa

Nếu hoàn tất đợt phát hành, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PVS sẽ tăng từ gần 478 triệu cổ phiếu lên hơn 511,4 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ sẽ tăng từ gần 4.779.7 tỷ đồng lên hơn 5.114,2 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 nêu trên nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được các cổ đông của PVS thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 29/10/2025 vừa qua.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PVS mang về doanh thu thuần gần 23.002,6 tỷ đồng, tăng 63,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 949 tỷ đồng, tăng 34,3%.

Năm 2025, PVS lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 780 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 121,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PVS tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 39.192,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 31,8% tổng tài sản, ở mức gần 12.469,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 8.256,8 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 23.794,2 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, khoản chi phí phải trả ngắn hạn hơn 7.150,2 tỷ đồng, chiếm 30,1% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính gần 1.647 tỷ đồng.



