Qua đời ở tuổi 91 không con cái, khối tài sản khổng lồ 12 tỷ USD của huyền thoại thời trang Giorgio Armani sẽ về tay ai?

Ngày 4/9/2025, tập đoàn Armani Group xác nhận nhà thiết kế huyền thoại Giorgio Armani, người được mệnh danh là “ông vua thời trang Ý” đã qua đời ở tuổi 91. Theo gia đình, ông đã lâm bệnh một thời gian trước khi mất. Trong tuần này, lễ viếng công khai sẽ được tổ chức tại Milan, sau đó tang lễ riêng tư sẽ diễn ra theo nguyện vọng gia đình.

Suốt gần 50 năm, Giorgio Armani đã tạo nên dấu ấn không thể xóa nhòa trong ngành công nghiệp thời trang. Ông được ngợi ca nhờ phong cách tối giản, thanh lịch, sang trọng, đồng thời là người mở đường cho “thời trang thảm đỏ” và kết nối giữa thời trang với điện ảnh, người nổi tiếng.

Ngay từ những năm 1980, Armani đã đưa Hollywood thành “sàn diễn” thứ hai của mình. Ông thiết kế trang phục cho hơn 200 bộ phim, trong đó có American Gigolo (1980), Goodfellas (1990) của Martin Scorsese, và The Wolf of Wall Street (2013). Việc thiết kế phục trang cho ngôi sao trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược thương hiệu của ông, điều mà nhiều nhà mốt sau này mới học theo.

Không chỉ là nhà thiết kế, Giorgio Armani còn là mẫn cán với công việc và hết lòng cùng thương hiệu. Cho tới ngày cuối cùng, ông vẫn trực tiếp chỉ đạo toàn bộ định hướng sáng tạo của tập đoàn Armani Group.

Giorgio Armani

Không con cái, khối tài sản tỷ đô sẽ về tay ai?

Theo Forbes, Giorgio Armani sở hữu khối tài sản 12,1 tỷ USD (hơn 319 nghìn tỷ đồng). Nền tảng tài chính này được xây dựng từ năm 1975 khi ông thành lập thương hiệu Giorgio Armani. Trước khi qua đời, Armani vừa là CEO vừa là cổ đông duy nhất của tập đoàn.

Đế chế Armani không chỉ dừng ở thời trang với ba dòng chính: Giorgio Armani, Emporio Armani và A|X Armani Exchange. Thương hiệu còn mở rộng sang khách sạn, bất động sản, âm nhạc, thể thao. Armani còn là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng rổ Olimpia Milano, một du thuyền dài 60 mét cùng nhiều khoản đầu tư xa xỉ khác.

Riêng năm 2024, Armani Group ghi nhận doanh thu 2,3 tỷ USD (hơn 60 nghìn tỷ đồng).

Cho đến nay, huyền thoại thời trang người Ý chưa từng kết hôn và không có con. Vì vậy, việc ai sẽ là người thừa kế khối tài sản khổng lồ mà ông để lại vẫn luôn là điều khiến công chúng quan tâm. Trước khi mất, Giorgio Armani đã nói về kế hoạch kế nhiệm trong cuộc trò chuyện với Financial Times: “Kế hoạch của tôi là chuyển giao dần dần trách nhiệm cho những người thân cận nhất - như Leo Dell’Orco, các thành viên gia đình và cả đội ngũ đã cùng tôi làm việc.”

Từ năm 2016, Armani đã tổ chức một cuộc họp để soạn thảo quy chế hậu sự. Các điều lệ này phân chia cổ phần thành 6 loại với quyền biểu quyết khác nhau, đồng thời đặt ra nguyên tắc về việc bổ nhiệm giám đốc sáng tạo.

Theo đó, những người thừa kế và cổ đông chính của gia sản gồm: em gái Rosanna Armani; 3 người cháu là Silvana, Roberta và Andrea Armani. Bên cạnh đó là Pantaleo Dell’Orco - cộng sự thân cận, người gắn bó hơn bốn thập kỷ và hiện là giám đốc thiết kế mảng menswear của tập đoàn. Tất cả đều đang giữ ghế trong hội đồng quản trị.

Đặc biệt, một quỹ từ thiện do Armani lập năm 2016 cũng là cổ đông thừa kế tài sản, nhằm đảm bảo di sản của ông được gìn giữ lâu dài, theo mô hình tương tự hãng đồng hồ Rolex.

Tương lai đế chế Armani

Suốt nửa thế kỷ, Giorgio Armani đã đưa khái niệm “thanh lịch tối giản” thành chuẩn mực toàn cầu. Sự ra đi của ông là mất mát lớn cho thời trang Ý và cả thế giới, khép lại một kỷ nguyên thời trang rực rỡ. Nhưng tương lai của tập đoàn vẫn đang là dấu hỏi.

Ông mong muốn sự chuyển giao diễn ra trơn tru, giữ nguyên bản sắc thay vì bán mình cho các tập đoàn khổng lồ như LVMH hay Kering. Lúc sinh thời, Giorgio Armani từng nhiều lần từ chối đề nghị này. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành xa xỉ đang cạnh tranh gay gắt và tập trung quyền lực vào một số ít “ông lớn”, thách thức cho thế hệ kế nhiệm là vô cùng lớn.

Armani Group từng là hình mẫu thành công với mạng lưới đa dạng từ quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm, nước hoa, đến nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, từ 2016 doanh thu bắt đầu sụt giảm.

Mặc dù doanh thu năm 2024 đạt 2,3 tỷ USD nhưng vẫn là mức giảm 5% so với 2023. Lợi nhuận hoạt động lao dốc gần 70%, chưa hồi phục bằng một thập kỷ trước.

Thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc của thương hiệu cũng chững lại. Năm 2025, Armani đóng cửa flagship store tại Trung tâm thương mại China World Bắc Kinh, từng là biểu tượng của thương hiệu tại châu Á.

Trong khi đó, đối thủ Louis Vuitton, Chanel, Hermès vẫn tăng trưởng mạnh, củng cố vị trí đầu bảng. Theo Times Finance, Armani hiện ở thế khó khi không đủ “xa xỉ” để so với Hermès, cũng không đủ phổ cập để cạnh tranh phân khúc trung cấp.

(Theo Times Finance, Newsweek)