Quá nhanh: Hải Phòng “cấp tốc” giải phóng mặt bằng để Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị khởi công dự án 4.000 tỷ chỉ trong 2 tuần nữa

Vừa qua, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã đi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương.

Theo báo cáo, đến nay UBND xã Kiến Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng…

Để thực hiện dự án, địa phương sẽ thu hồi khoảng 227 ha đất, ảnh hưởng đến 1.600 hộ dân, trong đó hơn 30 hộ có đất ở. Đến nay, UBND xã Kiến Hưng đã triển khai thông báo thu hồi đất tới 1.155 hộ dân.

Công tác bồi thường được đẩy nhanh, riêng thôn Đa Ngư đã hoàn thành chi trả cho 299 hộ với tổng số tiền hơn 145 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư ngày 15/9/2025. Tại các khu vực khác, địa phương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất… dự kiến sẽ hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 17/9/2025.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam.

Lãnh đạo yêu cầu địa phương khẩn trương chi trả kinh phí bồi thường, quản lý diện tích đất đã thu hồi, bảo đảm an toàn và tiến độ cho nhà thầu thi công.