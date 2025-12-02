Quách Thị Lan là ai?

Quách Thị Lan là xuất sắc nhất nhì của điền kinh Việt Nam trong thập kỷ qua. Nổi bật với thể hình lý tưởng cùng sức bật và tốc độ hiếm có, cô gái người Mường đến từ Thanh Hóa này đã chinh phục không chỉ đường chạy trong nước mà còn vươn ra tầm châu lục và thế giới, khẳng định vị thế của điền kinh Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế.

Sinh năm 1995, Quách Thị Lan bén duyên với điền kinh từ khá sớm và nhanh chóng cho thấy năng khiếu đặc biệt ở các cự ly chạy nước rút, đặc biệt là 400m và 400m vượt rào . Nếu nội dung 400m đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ bùng nổ và khả năng giữ sức bền, thì 400m vượt rào lại là một bài toán khó hơn, yêu cầu sự chính xác, nhịp điệu vượt chướng ngại vật cùng sự dũng cảm khi duy trì tốc độ cao.

VĐV điền kinh Quách Thị Lan

Đỉnh cao sự nghiệp của Quách Thị Lan được đánh dấu bằng chiến tích lịch sử tại ASIAD 2018 ở Jakarta, Indonesia. Dù ban đầu về đích thứ hai ở nội dung 400m vượt rào nữ , cô đã chính thức được đôn lên giành Huy chương Vàng sau khi vận động viên chủ nhà Bahrain bị tước thành tích do vi phạm quy định chống doping. Chiếc HCV ASIAD này không chỉ là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, mà còn là một dấu son chói lọi, đưa Quách Thị Lan trở thành một trong số ít vận động viên điền kinh Việt Nam đạt được vinh quang ở đấu trường thể thao lớn nhất châu Á.

Thành công không chỉ dừng lại ở ASIAD. Quách Thị Lan tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại đấu trường khu vực và châu lục. Tại Giải Vô địch Điền kinh châu Á 2019 , cô lại một lần nữa bước lên bục cao nhất với tấm Huy chương Vàng 400m vượt rào , chứng minh vị thế thống trị của mình. Ở SEA Games , cô luôn là niềm hy vọng vàng của đội tuyển điền kinh Việt Nam, mang về vô số huy chương ở các nội dung cá nhân và tiếp sức 4x400m .

Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng tự hào nhất có lẽ là việc cô giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 (tổ chức vào năm 2021). Quách Thị Lan trở thành vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng bán kết một kỳ Thế vận hội, ở nội dung 400m vượt rào nữ . Mặc dù không thể lọt vào chung kết, việc cô đứng cạnh những VĐV hàng đầu thế giới đã là một minh chứng cho tài năng và ý chí của cô gái Việt Nam.

Giống như bất kỳ VĐV đỉnh cao nào, hành trình của Quách Thị Lan cũng không thiếu những thử thách. Năm 2022, cô đã phải đối mặt với một cú sốc lớn khi nhận án phạt cấm thi đấu 18 tháng do dương tính với chất cấm. Án phạt này không chỉ khiến cô bị tước các thành tích giành được tại SEA Games 31 trên sân nhà, mà còn buộc cô phải vắng mặt tại ASIAD 19. Đó là một khoảng thời gian khó khăn, nhưng cũng là phép thử cho ý chí và niềm đam mê của cô.

Quách Thị Lan trở lại mạnh mẽ sau án phạt

Trở lại đường chạy sau khi kết thúc án phạt vào cuối năm 2023, Quách Thị Lan đã chứng minh tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Cô nhanh chóng lấy lại phong độ, tiếp tục tập luyện chăm chỉ để hướng đến những mục tiêu mới. Với bản lĩnh đã được tôi luyện qua những cuộc đua khốc liệt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, Quách Thị Lan vẫn là một trong những trụ cột quan trọng, là niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam trên đấu trường SEA Games 33. Cô gái người Mường ấy chính là biểu tượng cho sự kiên cường, vượt qua mọi rào cản để chạy tới vinh quang.