Quán cà phê sân thượng hoài niệm của giới trẻ Hà Thành thông báo dừng hoạt động sau gần 10 năm

Thông tin được đăng tải trên fanpage của quán, thu hút nhiều bình luận bày tỏ tiếc nuối. Trong thông báo, đơn vị vận hành cho biết đây là thời điểm "khép lại hành trình" và gửi lời cảm ơn tới khách hàng cùng đội ngũ nhân viên đã đồng hành trong suốt thời gian qua.

Đại diện cũng cho rằng quyết định này không phải kết thúc, mà là "dấu lặng" để lắng nghe và chuẩn bị cho những kế hoạch mới, song chưa đưa ra thông tin cụ thể về định hướng tiếp theo.

Trill Rooftop Cafe là quán cà phê sân thượng tọa lạc tại tầng 26 (M), tòa Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Quán được biết đến nhờ vị trí trên cao với không gian ngoài trời, tầm nhìn bao quát khu vực nội đô và khu vực hồ bơi ngoài trời nằm cùng tầng.

Trong gần 10 năm hoạt động, Trill Rooftop Cafe thu hút nhóm khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng và khách du lịch trong nội thành. Không gian quán được bố trí theo phong cách tối giản, kết hợp nhiều khu vực chụp ảnh. Menu phục vụ chủ yếu cà phê, trà, nước ép trái cây và bánh ngọt với mức giá phổ biến cho phân khúc quán cà phê rooftop tại Hà Nội.

Bên cạnh dịch vụ đồ uống, địa điểm này từng được sử dụng cho một số hoạt động chụp ảnh kỷ niệm và sự kiện quy mô nhỏ nhờ lợi thế không gian mở và cảnh quan trên cao.

Trước đó, cư dân chung cư Hei Tower từng đưa ra cáo buộc liên quan đến vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại khu vực tầng mái – nơi Trill Group thuê để kinh doanh dịch vụ quán cà phê. Phía Trill Group sau đó đã phản hồi, cho biết đơn vị tuân thủ đầy đủ giấy phép và các yêu cầu về an toàn, đồng thời khẳng định không thực hiện các hành vi như nội dung người dân phản ánh.

Trong bối cảnh chung, ngành F&B đang ghi nhận nhiều khó khăn. Theo báo cáo thị trường nửa đầu năm 2025 do iPOS.vn và Nestlé Việt Nam công bố ngày 10/10, khoảng 50.000 cửa hàng đã dừng hoạt động. Doanh thu thị trường F&B trong giai đoạn này ước đạt hơn 406 nghìn tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với 403,9 nghìn tỷ đồng cùng kỳ 2024, thấp hơn mức tăng trưởng kỳ vọng khoảng 10% đưa ra cuối năm trước.

Nguyên nhân khiến doanh thu ngành F&B không tăng như kỳ vọng trong nửa đầu năm 2025 được cho là do chi phí đầu vào leo thang, khiến biên lợi nhuận của hàng quán bị thu hẹp đáng kể. Giá mặt bằng, nguyên vật liệu và nhân công đều tăng; trong đó, giá thịt heo tăng 12,75%, thực phẩm tăng 4,15%, chi phí nhà ở – điện – nước – chất đốt tăng 5,73%.Trước áp lực chi phí, nhiều cửa hàng hạn chế triển khai chương trình khuyến mại hoặc giảm giá kích cầu, dẫn tới đà tăng doanh thu toàn thị trường chững lại.