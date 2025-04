Quảng cáo '100g Hikid bằng 20 lít sữa tươi', công ty thừa nhận 'thiếu sót'

Sữa Hikid do Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam, địa chỉ tại Hà Nội. Trong thông cáo mới đây, Công ty Phương Linh thừa nhận thiếu sót khi so sánh hàm lượng 2 mg CBP/100g bột sữa tương đương hàm lượng CBP trong 20 lít sữa tươi, do chưa có cơ sở khoa học hoặc tài liệu quy đổi chính thức từ các cơ quan chức năng. Đơn vị này cho biết sẽ điều chỉnh theo hướng minh bạch.

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng quảng cáo sữa Hikid với những nội dung giật gân như “100g sữa Hikid bằng 20 lít sữa thông thường” - thông tin có thể tác động mạnh đến tâm lý phụ huynh có con nhỏ.

Ngoài ra, trên một số fanpage quảng cáo sữa này xuất hiện cụm từ "Hikid - số 1 chiều cao". Hãng sữa này cũng sử dụng hình ảnh nhiều người nổi tiếng để tăng độ tin cậy cho sản phẩm.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu kiểm tra hành vi quảng cáo sản phẩm sữa Hikid.

Sữa là thức uống được nhiều người tin tưởng và sử dụng hàng ngày. (Ảnh minh hoạ)

Tình trạng quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm diễn ra ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Mới nhất là vụ việc kẹo rau củ được quảng cáo “một viên thay cho rau xanh trong bữa ăn”, với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs.

Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, công ty sản xuất kẹo đã bị xử phạt hành chính, đồng thời phải cam kết hoàn tiền nếu người tiêu dùng có nhu cầu trả lại sản phẩm. Đại diện doanh nghiệp cũng xin lỗi, thừa nhận đã “quảng cáo thái quá”.

Theo Luật An toàn thực phẩm, mọi tổ chức, cá nhân muốn quảng cáo sản phẩm đều phải đăng ký, xin phép và đảm bảo nội dung đúng với tác dụng đã công bố. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng hình ảnh, tên tuổi của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế hay cơ sở y tế trong quảng cáo thực phẩm.

Với các nội dung có tính khẳng định cao như “duy nhất”, “tốt nhất”, “hiệu quả nhất”, đơn vị quảng cáo bắt buộc phải tuân thủ chặt chẽ quy định để không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.