Quảng cáo ngoài trời thế hệ mới: Khi “nhiều chữ” trở thành ngôn ngữ của thương hiệu

Từ lúc vừa mở mắt lướt điện thoại cho đến khi đặt lưng đi ngủ, từ ở trong nhà đến khi đi ra ngoài, người tiêu dùng ngày nay đang bị bao vây bởi đủ loại quảng cáo: TVC, social ads, banner online, email, hay billboard khắp ngả đường. Quá nhiều thông điệp chen nhau trong từng khoảnh khắc đã tạo nên tình trạng "bội thực quảng cáo" đối với người tiêu dùng. Trước bối cảnh trên, với người làm marketing, đây là bài toán đầy thách thức: làm sao để thương hiệu nổi bật và được khắc nhớ chỉ trong vài giây ngắn ngủi giữa ma trận truyền thông dày đặc ấy.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của OOH " nhiều chữ"

Copy-driven OOH đang trở thành một hình thức quảng cáo ngoài trời tạo sự khác biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng "miễn nhiễm" trước ma trận thông điệp. Thay vì phô diễn hình ảnh bắt mắt hay nhồi nhét thông tin khuyến mãi, hình thức này đặt ngôn từ vào vị trí trung tâm. Chỉ bằng vài câu chữ ngắn gọn, súc tích nhưng đánh trúng insight, billboard có thể tạo nên sự đồng cảm, thậm chí khơi gợi được không gian trò chuyện giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Trên thế giới, nhiều thương hiệu toàn cầu đã chứng minh sức mạnh của copy-driven OOH. Trong đó, có thể kể đến thương hiệu Decathlon. Trong một sự cố máy chủ bất ngờ, thương hiệu đã nhanh chóng biến khủng hoảng thành cơ hội bằng loạt billboard DOOH giả lập màn hình "blue screen" quen thuộc, kèm thông điệp ngắn gọn: "Outage? Get outside." Câu copy súc tích, thời sự vừa gây bật cười vừa khéo léo giúp thương hiệu nhắc nhở người tiêu dùng quay về với trải nghiệm thể thao ngoài trời, đúng tinh thần thương hiệu.

Decathlon biến sự cố thành thông điệp truyền thông hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Hay, IKEA cũng trở thành thương hiệu thành công với OOH mang thông điệp "Beds & Breakfast". Nhờ cú chơi chữ đơn giản nhưng gắn với bối cảnh người đi đường đang nghĩ về chỗ ngủ, cùng với thiết kế tối giản một mũi tên chỉ đến địa điểm IKEA gần nhất, billboard của thương hiệu đã làm tăng khả năng nhận diện tức thì, đồng thời củng cố hình ảnh IKEA như một thương hiệu gần gũi, gắn liền với nhịp sống hàng ngày.

Không riêng gì quốc tế, tại Việt Nam, xu hướng copy-driven OOH cũng đang dần được các thương hiệu lớn khai thác mạnh mẽ và tạo được hiệu quả truyền thông vượt trội. Dưới đây là những thương hiệu lớn đã khai thác hiệu quả của xu hướng này để tạo nên chiến dịch gây bùng nổ trên thị trường.

Lazada và cú hit truyền thông bằng DOOH tối giản trong dịp sale 9.9

Lazada vốn là "ông lớn" trong ngành thương mại điện tử luôn biết cách khuấy đảo truyền thông mỗi mùa sale đôi bằng những ý tưởng sáng tạo bắt kịp xu hướng. Dịp 9.9 vừa qua cũng không ngoại lệ khi thương hiệu tạo dấu ấn thông qua loạt billboard copy-driven DOOH khác biệt. Xuất hiện tại những góc "triệu đô" của TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, vòng xoay Bến Thành hay trục Lê Thánh Tôn, nơi vốn ngập tràn billboard rực rỡ và dày đặc khuyến mãi, các bảng quảng cáo của Lazada vẫn nổi bật và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Tại đây, Lazada chỉ đơn giản chọn nền hồng, màu sắc quen thuộc của thương hiệu, và khéo léo kết hợp cùng các câu copy ngắn gọn, đầy sáng tạo và dí dỏm như: "Săn sale cực gắt mà quên áp voucher?", "So giá cả buổi, vẫn mua hớ?", "Click nhầm số lượng, xài luôn tới Tết?", hay "Mua vì trend, không vì cần". Chính loạt copy này đã trở thành "linh hồn" của chiến dịch.

Loạt "chơi chữ" chạm đúng nỗi đau mua sắm của không ít người tiêu dùng.

Được biết, những "chơi chữ" này xuất phát từ sự thấu hiểu insight của người tiêu dùng: cảm giác áy náy. Đây là "kiếp nạn" rất quen thuộc, đặc biệt ở người trẻ, vốn có thói quen săn khuyến mãi và so sánh giá. Họ thường dễ rơi vào trạng thái áy náy: chọn nhầm size, quên nhập mã giảm giá, chậm tay hụt mất ưu đãi, hay vừa mua xong đã thấy nơi khác bán rẻ hơn. Những tình huống tưởng chừng vụn vặt này lặp đi lặp lại thường xuyên, khiến trải nghiệm mua sắm trở nên thiếu trọn vẹn. Vì vậy, việc gọi tên đúng "nỗi đau" ấy đã tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ, khiến billboard của Lazada không chỉ là một phương tiện truyền thông, mà trở thành điểm chạm cảm xúc.

Không dừng lại ở đó, thương hiệu còn khéo léo lồng ghép CTA (Call to action) "Tra ngay Mua không áy náy" trên billboard để kích thích sự tò mò, dẫn dắt người xem tìm kiếm và truy cập microsite. Tại đây, toàn bộ bối cảnh quen thuộc được kết nối mạch lạc về key message: "Mua không áy náy tại Lazada 9.9 Siêu Sale Chính Hãng." Điều này vừa giúp khách hàng trải nghiệm cảm xúc liền mạch từ offline đến online vừa mang đến cơ hội "giải tỏa" nỗi áy náy khi mua sắm cho người tiêu dùng.

KFC – "Một Tỏi": Thương hiệu "chơi chữ" để khuấy động mùa Back to School

Cách đây không lâu, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ hình ảnh một bảng quảng cáo ngoài trời đầy mới lạ của KFC. Giữa muôn vàn billboard rực rỡ vốn dễ lẫn vào nhau, cụm từ "Một Tỏi" xuất hiện ngắn gọn, khó hiểu nhưng cực kỳ bắt mắt. Sự tò mò ấy nhanh chóng biến thành sự thích thú khi người xem nhận ra cú chơi chữ dí dỏm, gắn liền với sản phẩm mới Gà Xốt Mắm Tỏi. Từ góc phố, thông điệp này lan rộng trên mạng xã hội, mở màn cho một chiến dịch Back to School gây chú ý mạnh mẽ.

Chiến dịch "Một Tỏi" là minh chứng rõ ràng cho cách KFC luôn "bắt mạch" xu hướng của giới trẻ.

Điểm nổi bật của "Một Tỏi" nằm ở cách KFC khai thác insight Gen Z: thích sự mới mẻ, trendy và dễ chia sẻ. Thông điệp "Một Tỏi cho team học giỏi" vừa đánh trúng tinh thần mùa tựu trường vừa tạo cảm giác gần gũi, khích lệ. Loạt billboard đỏ rực, màu sắc thương hiệu quen thuộc, được triển khai theo phong cách tối giản, chỉ một câu chữ nhưng đủ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Thông qua những chiến dịch thành công trên, copy-driven OOH đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc thu hút lại sự chú ý nơi công cộng giữa bối cảnh truyền thông dày đặc hiện nay. Tuy nhiên, hiệu quả ấy không đơn thuần đến từ sự ngắn gọn trong câu chữ, mà quan trọng hơn là nhờ khả năng thấu hiểu sâu sắc tâm lý người tiêu dùng của thương hiệu. Những chiến dịch như Lazada hay KFC đã cho thấy, khi thương hiệu đủ tinh tế biến những mẫu chuyện quen thuộc thành câu chữ súc tích, OOH sẽ trở thành cầu nối giữa thương hiệu và cộng đồng, mang lại hiệu quả truyền thông bùng nổ.