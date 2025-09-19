Quảng Ninh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng, mở đường triển khai siêu dự án 1 tỷ USD của HDMon tại đặc khu Vân Đồn

Vừa qua, lãnh đạo UBND đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đã có cuộc họp về việc giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Hiện, UBND đặc khu Vân Đồn đang chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho 3 dự án trọng điểm gồm: Dự án mở rộng đường 334 đoạn từ sân golf Ao Tiên đến nút giao công viên phức hợp; tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn; hồ chứa nước Đồng Dọng.

Theo báo cáo, có khoảng 600 tổ chức, hộ dân liên quan đến công tác thực hiện giải phóng mặt bằng của 3 dự án này, với diện tích cần phải kiểm đếm gần 1.000 ha. Hiện, địa phương đang đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền và vận động người dân, tạo điều kiện để thực hiện kiểm đếm.

Các dự án này không chỉ mang ý nghĩa phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ bản, thu hút đầu tư chiến lược vào đặc khu Vân Đồn.

Trong các dự án đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, nổi bật là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn.

Được biết, dự án Monbay Vân Đồn được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt nhà đầu tư vào tháng 6/2025.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 24.880 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), do Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Hải Đăng - thành viên của HDMon Holdings làm chủ đầu tư.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Dự án được triển khai tại khu vực xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (cũ), có tổng diện tích khoảng 300 ha, trong đó đất liền chiếm hơn 279 ha, phần còn lại là mặt biển. Mục tiêu của dự án là xây dựng một tổ hợp đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm khu đô thị, nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf và các khu vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch và người dân.

Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển đa dạng loại hình nhà ở gồm 236 căn biệt thự, 257 căn nhà liền kề, hơn 2.600 căn chung cư cao tầng và 606 căn nhà ở xã hội. Khi hoàn thành, dự án dự kiến phục vụ khoảng 3.000 khách lưu trú/ngày và khoảng 9.800 cư dân thường trú.

Thời gian thực hiện dự án từ quý II/2022 đến quý IV/2030, thời hạn khai thác không quá 70 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động. Đây là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng có quy mô lớn nhất tại Vân Đồn hiện nay.

Việc triển khai tổ hợp Monbay Vân Đồn được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời gia tăng sức hút đầu tư vào Vân Đồn – khu vực đang nổi lên như điểm sáng trên bản đồ du lịch và bất động sản phía Bắc.

Trước đó vào năm 2022, dự án từng được mời thầu nhưng không có nhà đầu tư đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm, buộc cơ quan quản lý phải hủy thầu.



