Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Trị mở đường cho dự án 9.127 tỷ, khai thác "kho báu trời cho"

13-11-2025 - 13:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việt Nam đang tích cực khai thác "kho báu trời cho" này.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Halcom Hồng Đức với tổng vốn 9.127,6 tỷ đồng, lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu.

Quyết định này được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 6/11/2025.

Quảng Trị mở đường cho dự án 9.127 tỷ, khai thác

Hình ảnh mang tính minh họa.

Theo kế hoạch, Dự án Nhà máy Điện gió Halcom Hồng Đức có công suất thiết kế 200 Megawatt, gồm 24 tua-bin. Sau khi hoàn thành, nhà máy nghìn tỷ này có thể tạo ra 549 Gigawatt điện sạch mỗi năm.

Được triển khai tại 3 xã là Sen Ngư, Trường Phú và Tân Mỹ, nhà máy này được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo khổng lồ - năng lượng gió - sẵn có của Việt Nam, từ đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm ô nhiễm môi trường, cùng đất nước hướng đến mục tiêu Net Zero năm 2050.

Trong báo cáo thực hiện hồi tháng 9/2025, Wood Mackenzie chỉ rõ, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về tăng trưởng năng lượng mặt trời và gió so với các nước trong khu vực như Thái Lan và Philippines.

Với bờ biển dài hơn 3.000 km và vị trí địa lý thuận lợi trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, Việt Nam sở hữu "kho báu" điện gió khổng lồ.

Theo Quy hoạch Điện VIII (PDP8), điện gió được kỳ vọng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu năng lượng, đến năm 2030, tổng công suất điện gió trên bờ và gần bờ đạt 26.066 – 38.029 Megawatt (tổng tiềm năng kỹ thuật ở Việt Nam khoảng 221.000 Megawatt), Bộ Công thương thông tin.

Thông báo mới từ Zalo

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc hội 'chốt' tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD

Quốc hội 'chốt' tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD Nổi bật

Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc sẽ có thay đổi quan trọng từ 1/1/2026, người lao động lưu ý!

Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc sẽ có thay đổi quan trọng từ 1/1/2026, người lao động lưu ý! Nổi bật

Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo

Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo

12:05 , 13/11/2025
Việt Nam đang nổi lên như một ngôi sao sáng của châu Á

Việt Nam đang nổi lên như một ngôi sao sáng của châu Á

11:33 , 13/11/2025
Điều Việt Nam cần làm nếu muốn đường sắt tốc độ cao trở thành biểu tượng

Điều Việt Nam cần làm nếu muốn đường sắt tốc độ cao trở thành biểu tượng

11:00 , 13/11/2025
“Công trình thế kỷ” ở Hà Nội từng huy động 8.300 người, sử dụng công nghệ chưa từng có sắp được "lên đời"

“Công trình thế kỷ” ở Hà Nội từng huy động 8.300 người, sử dụng công nghệ chưa từng có sắp được "lên đời"

10:48 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên