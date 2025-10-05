Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quang Vinh, Mỹ Linh trích quà cưới ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

05-10-2025 - 16:10 PM | Lifestyle

Sao U23 Việt Nam Liễu Quang Vinh đã có hành động đầy nhân văn khi trích một phần quà cưới để ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi bão lũ.

Sau lễ cưới ấm cúng được tổ chức cuối tháng 9, cầu thủ U23 Việt Nam Liễu Quang Vinh đã có hành động đầy nhân văn khi trích một phần quà cưới để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10.

Trên trang cá nhân, hậu vệ của CLB SHB Đà Nẵng chia sẻ loạt tâm sự chân thành, gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè và người hâm mộ đã quan tâm, chúc phúc cho đám cưới của mình. Anh viết:

"Những ngày vừa rồi vợ chồng con/em tất bật chuẩn bị cho đám cưới – một đám cưới không quá cao sang, nhưng với tụi con/em nó thật hoàn hảo bởi tình yêu thương của mọi người dành cho vợ chồng con/em là quá lớn".

Bên cạnh lời tri ân, Quang Vinh cho biết vợ chồng anh đã trích một khoản nhỏ từ quà mừng cưới để gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, với mong muốn góp phần giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn:

"Hai vợ chồng con/em xin trích ra một khoản nhỏ từ những món quà trân quý của mọi người để gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, mong phần nào giúp đỡ và khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt tới bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do bão gây ra".

Quang Vinh, Mỹ Linh trích quà cưới ủng hộ đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 1.

Món quà vợ chồng cầu thủ Quang Vinh gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Quang Vinh, Mỹ Linh trích quà cưới ủng hộ đồng bào vùng bão lũ- Ảnh 2.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra ngày 29/9

Hành động ý nghĩa của cầu thủ sinh năm 1999 nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Không chỉ nỗ lực trên sân cỏ, Liễu Quang Vinh còn lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam giàu lòng nhân ái.

Liễu Quang Vinh (sinh năm 1999) trưởng thành từ lò đào tạo PVF, từng được triệu tập lên U23 Việt Nam và hiện thi đấu trong màu áo CLB Đà Nẵng. Anh được đánh giá cao bởi lối chơi quyết liệt, khả năng phòng ngự chắc chắn cùng tinh thần cống hiến.

Cô dâu Mỹ Linh nổi bật với ngoại hình xinh đẹp, cá tính nhưng cũng vô cùng dịu dàng trong ngày trọng đại. Cả hai đã trải qua hơn 3 năm gắn bó trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

