Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quạt trần Fanxi – Tinh hoa thiết kế Mỹ, được LuxuryFan mang đến không gian Việt

05-01-2026 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Quạt trần Fanxi – Tinh hoa thiết kế Mỹ, được LuxuryFan mang đến không gian Việt

Trong những năm gần đây, nhu cầu về thiết bị nội thất cao cấp, kết hợp giữa công năng và thẩm mỹ, đang ngày càng tăng tại Việt Nam. Các gia đình Việt không chỉ tìm kiếm những sản phẩm làm mát hiệu quả, mà còn coi quạt trần như một yếu tố quan trọng trong thiết kế không gian sống.

Chính bối cảnh này mở ra cơ hội cho những thương hiệu quốc tế mang đến giải pháp vừa tiện nghi, vừa sang trọng – trong đó có Fanxi, thương hiệu quạt trần Mỹ được LuxuryFan phân phối tại Việt Nam.

Quạt trần Fanxi – Tinh hoa thiết kế Mỹ

Quạt trần Fanxi nổi bật nhờ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và ngôn ngữ thiết kế Mỹ tinh tế. Mỗi chiếc quạt được chế tác không chỉ để làm mát mà còn là một tác phẩm nội thất, với đường nét thanh thoát, cánh quạt cân đối, hài hòa và bề mặt hoàn thiện tỉ mỉ. Động cơ BLDC (Brushless Direct Current) giúp quạt vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng hơn so với động cơ truyền thống, đồng thời tuổi thọ cao, thân thiện môi trường.

Fanxi mang đậm phong cách thiết kế tinh tế đậm chất Mỹ, chú trọng vào sự cân bằng giữa thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng. Từ phòng khách tại gia đình đến không gian nghỉ dưỡng sang trọng, quạt Fanxi đều tạo điểm nhấn tinh tế, nâng tầm không gian sống. Đây chính là lý do sản phẩm nhanh chóng được các thị trường khó tính trên thế giới đón nhận, và nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam.

LuxuryFan – Nhà phân phối ủy quyền thương hiệu Fanxi tại Việt Nam

LuxuryFan là đơn vị tiên phong đưa quạt trần Fanxi về Việt Nam, đảm bảo người tiêu dùng trong nước tiếp cận các sản phẩm chính hãng, chất lượng quốc tế. Không chỉ mang đến giải pháp làm mát 3 trong 1, LuxuryFan còn xây dựng chính sách bảo hành 10 năm với một lượng lớn linh kiện thay thế đầy đủ, giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng sản phẩm.

Đại diện LuxuryFan cho biết: "Chúng tôi muốn người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm tinh hoa thiết kế Mỹ và công nghệ BLDC tiên tiến. Fanxi không chỉ làm mát mà còn nâng tầm thẩm mỹ cho mọi không gian sống."

Quạt trần Fanxi – Tinh hoa thiết kế Mỹ, được LuxuryFan mang đến không gian Việt- Ảnh 1.

Hệ thống showroom và đại lý của LuxuryFan phủ khắp các tỉnh, thành phố lớn, giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm trực tiếp sản phẩm trước khi lựa chọn. Điều này đồng thời khẳng định cam kết của thương hiệu về chất lượng, sự minh bạch và dịch vụ khách hàng cao cấp.

Khẳng định vị thế trên thị trường Việt Nam

Sự xuất hiện của quạt trần Fanxi tại Việt Nam không chỉ bổ sung một lựa chọn cao cấp cho thị trường quạt trần mà còn đánh dấu bước đi quan trọng trong việc đưa tiêu chuẩn quốc tế về gần hơn với người tiêu dùng trong nước. LuxuryFan, với kinh nghiệm 15 năm phân phối các sản phẩm quạt trần cao cấp, đang dần khẳng định vị thế là chuyên gia quạt trần đẳng cấp, mang đến giải pháp toàn diện cho phong cách sống hiện đại.

Quạt trần Fanxi – Tinh hoa thiết kế Mỹ, được LuxuryFan mang đến không gian Việt- Ảnh 2.

Trong bối cảnh nhu cầu về thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại và sản phẩm tiết kiệm năng lượng ngày càng tăng, Fanxi cùng LuxuryFan được kỳ vọng trở thành giải pháp làm mát tối ưu tại Việt Nam, nơi người dùng vừa tận hưởng tiện nghi, vừa thể hiện phong cách thẩm mỹ cá nhân.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm sản phẩm Fanxi và các giải pháp quạt trần chính hãng tại Việt Nam qua website: www.luxuryfan.vn

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Radisson Collection lần đầu có mặt tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên trải nghiệm thượng lưu chuẩn quốc tế

Radisson Collection lần đầu có mặt tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên trải nghiệm thượng lưu chuẩn quốc tế Nổi bật

Chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm: Tăng trưởng trong thị trường vắc xin, sinh phẩm

Chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm: Tăng trưởng trong thị trường vắc xin, sinh phẩm Nổi bật

MB dẫn đầu thị trường giải pháp loa thanh toán cho hộ kinh doanh

MB dẫn đầu thị trường giải pháp loa thanh toán cho hộ kinh doanh

16:30 , 31/12/2025
COCOLUX hiện diện tại AEON MALL Long Biên: Cột mốc mới trong chiến lược phát triển bán lẻ mỹ phẩm

COCOLUX hiện diện tại AEON MALL Long Biên: Cột mốc mới trong chiến lược phát triển bán lẻ mỹ phẩm

15:30 , 31/12/2025
Ứng dụng TOPI, nền tảng đầu tư và tích lũy với lợi nhuận tốt

Ứng dụng TOPI, nền tảng đầu tư và tích lũy với lợi nhuận tốt

15:30 , 31/12/2025
Nền tảng nhân sự trong chiến lược phát triển của Hai Tran Media & Airs Group

Nền tảng nhân sự trong chiến lược phát triển của Hai Tran Media & Airs Group

15:30 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên