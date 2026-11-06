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Quốc Cường Gia Lai có 2 động thái mới liên quan room ngoại và cổ tức

| | Doanh nghiệp

Quốc Cường Gia Lai vừa có loạt động thái mới liên quan đến ngành nghề kinh doanh và kế hoạch cổ tức đã kéo dài hơn 4 năm.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến là trước ngày 16/11/2026.

Theo tờ trình ngày 3/11, Quốc Cường Gia Lai cho biết một số ngành nghề đã đăng ký chưa ghi rõ nội dung loại trừ đối với những hoạt động thuộc diện Nhà nước độc quyền hoặc nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường.

Điều này khiến hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty bị áp mức hạn chế 0% đối với các mã ngành liên quan.

Để tháo gỡ vướng mắc, Quốc Cường Gia Lai đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của một số ngành nghề, làm rõ những hoạt động không thuộc phạm vi kinh doanh. Theo công ty, việc điều chỉnh nhằm duy trì các ngành nghề kinh doanh thực tế, đồng thời đáp ứng quy định về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty cũng đề xuất loại bỏ một số mã ngành đã đăng ký, gồm sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; hoạt động viễn thông có dây; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện.

Tuy nhiên, tài liệu lấy ý kiến đồng thời đề xuất bổ sung các mã ngành mới, trong đó có sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện, hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh. Do đó, việc loại bỏ các mã ngành cũ không đồng nghĩa Quốc Cường Gia Lai rút khỏi toàn bộ những lĩnh vực này.

Việc điều chỉnh ngành nghề hiện mới là phương án trình cổ đông xem xét, chưa đồng nghĩa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của QCG đã chính thức thay đổi.

Cùng ngày 3/11, HĐQT Quốc Cường Gia Lai còn thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ tháng 6/2022.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 275 tỷ đồng, với tỷ lệ thực hiện 10:1. Như vậy, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành. HĐQT giao bà Nguyễn Thị Như Loan, người đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện các thủ tục liên quan, bao gồm quyết định thời điểm phát hành và ngày chốt danh sách cổ đông.

Nếu hoàn tất phát hành toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, vốn điều lệ Quốc Cường Gia Lai sẽ tăng từ khoảng 2.751 tỷ đồng lên hơn 3.026 tỷ đồng. Đây là đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu, không phải chi trả tiền mặt.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu 26,8 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế gần 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 24 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 107,6 tỷ đồng, giảm gần 70%. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 174,7 tỷ đồng, tăng 413%, chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận khác 242,6 tỷ đồng, phần lớn đến từ hoạt động bán nhà máy thủy điện.

Với lợi nhuận trước thuế 220,2 tỷ đồng sau 9 tháng, Quốc Cường Gia Lai hoàn thành khoảng 64,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Anh Khôi

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