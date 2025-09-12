Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quốc gia láng giềng định “theo chân” Mỹ đánh thuế xe nhập khẩu Trung Quốc, Bắc Kinh cảnh báo gắt: Nghĩ kỹ đi

12-09-2025 - 10:59 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Thương mại Trung Quốc đã cảnh báo Mexico về các biện pháp trả đũa khi nước này dự kiến tăng thuế đối với xe sản xuất ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, lên tới 50%.

Quốc gia láng giềng định “theo chân” Mỹ đánh thuế xe nhập khẩu Trung Quốc, Bắc Kinh cảnh báo gắt: Nghĩ kỹ đi- Ảnh 1.

“Chúng tôi hy vọng Mexico sẽ cực kỳ thận trọng và nghĩ thật kỹ trước khi hành động”, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố cuối ngày 11/9. “Trung Quốc và Mexico là những đối tác thương mại quan trọng của nhau. Chúng tôi không muốn thấy sự hợp tác kinh tế của cả hai bên bị ảnh hưởng bởi tình huống này”.

Trước đó, hôm 10/9, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard nói với các phóng viên rằng nước này đang định tăng thuế đối với xe nhập khẩu từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, từ mức 20% của hiện tại lên 50%. Ông Ebrard nói rằng việc tăng thuế cần được Quốc hội phê chuẩn và mức thuế này sẽ có hiệu lực 1 tháng sau đó.

“Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, tuyên bố của Bắc kinh cho biết.

Tờ Wall Street Journal cho biết kế hoạch áp thuế lên xe nhập khẩu của Trung Quốc là một phần trong đề suất mở rộng ngân sách liên bang của Mexico.

Trung Quốc cũng cho rằng đối mặt với việc “lạm dụng thuế quan của Mỹ”, các quốc gia nên bảo vệ thương mại tự do. Không nên vì bị ép buộc mà chọn cách gây ảnh hưởng tới lợi ích của bên thứ 3.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ, Trung Quốc đã thực hiện một loạt biện pháp đối phó, bao gồm hạn chế xuất khẩu khoáng sản thiết yếu dùng cho ngành ô tô và các công nghệ tiên tiến khác. Các doanh nghiệp Trung Quốc từ lâu đã thống trị trong ngành này.

Nằm sát bên cạnh Mỹ, Mexico được hưởng lợi từ Hiệp định Mỹ - Mexico – Canada (USMCA), trong đó miễn thuế giữa các quốc gia. Tuy nhiên, từ khi có hiệu lực năm 2020, USMCA yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa lớn hơn đối với các xe được sản xuất trong khu vực so với Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) mà nó thay thế.

Theo Liên minh vì một nước Mỹ thịnh vượng, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, hơn 20 nhà sản xuất và phụ tùng ô tô Trung Quốc đã công bố khoản đầu tư hơn 7 tỷ đô la vào Mexico. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu dự án đã hoàn thành. Đáng chú ý là gã khổng lồ ô tô điện Trung Quốc BYD vẫn chưa xây dựng được nhà máy được mong đợi từ lâu tại Mexico.

Tham khảo: CNBC﻿

Giữa căng thẳng thương mại với Washington, Trung Quốc bắt tay với nước đối tác BRICS, ‘giáng đòn’ vào thị trường tỷ USD của Mỹ

